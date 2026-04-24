Para recordar de dona Valesca

Escultora trabalhou no atelier de 1948 a 2003 Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

Ela faleceu em 2009, aos 92 anos, mas seu trabalho “de toda uma vida” permanece como um legado de fé e arte. Falamos de Edwina Valesca Klein Reis, a dona Valesca, uma das personagens mais lembradas por quem conheceu ou visitou o antigo Atelier Zambelli para adquirir imagens sacras.

Foi ali que, em 12 de janeiro de 1948, teve início uma trajetória reconhecida para além dos limites de Caxias do Sul. Conforme destacado pelo jornal Pioneiro à época de seu falecimento, dona Valesca chegou à cidade vinda de Canela, após sair de Venâncio Aires junto com o marido à procura de emprego.

Ele logo conseguiu vaga em uma metalúrgica. Ela, que nunca havia trabalhado, bateu à porta do atelier disposta a dominar uma arte que, como religiosa, somente apreciava.

MICHELANGELO ZAMBELLI

Valesca conviveu apenas um ano com o mestre Michelangelo Zambelli, falecido em 10 de abril de 1949. Auxiliando-o a lixar e limpar as imagens, rapidamente aprendeu a transformar barro, gesso e cimento em esculturas que encantavam a clientela.

Buriladas com esmero e paciência, as imagens de traços leves e estética elegante eram imediatamente identificadas pelos fiéis. Alguns diziam reconhecê-las “de longe” pelo formato dos olhos e das mãos – uma satisfação para dona Valesca, cuja vida era o trabalho no atelier. Ali, pouco se importava com a sujeira do gesso, permanecendo horas pintando e retocando, sempre com algum gato por perto.

Em entrevista ao Banco de Memória do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, em 1991, a escultora revelou que, no início, trabalhava para sustentar a família. Após a necessidade ser superada, manteve o ofício porque gostava de ver os clientes satisfeitos: “Eu me sinto feliz de fazer uma imagem que os outros gostam. Se um dia alguém chegar para mim e dizer que não gostou, que está mal feita, aí eu vou deixar de trabalhar”.

Nunca cliente algum reclamou – foi a saúde que a fez parar, em 2003, aos 85 anos, quando teve um derrame. Três anos depois, em 2006, seguiu na ativa: auxiliou o Departamento de Memória e Patrimônio Cultural no registro e catalogação de todas as obras do atelier, que hoje integram o Memorial Atelier Zambelli, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos Pavilhões da Festa da Uva.

Dona Valesca em ação no “paraíso das esculturas sacras”, o lendário Atelier Zambelli Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

SÃO MIGUEL ARCANJO

Em 55 anos de trabalho, Valesca fez incontáveis imagens sacras, dos mais variados tamanhos. As pequenas, ela esculpia direto em gesso. As grandes, moldava em barro – a maior delas, a de São Miguel de Arcanjo, de nove metros de altura, foi vendida à cidade de Dois Irmãos no início dos anos 2000.

Entre suas obras de destaque por aqui estão Nossa Senhora da Estrada, na igreja de São Ciro, e Nossa Senhora da Boa Viagem, que abençoa a rodoviária. Conforme destacado pelo Pioneiro em 2009, a escultora entregava aos clientes até o molde das obras, garantindo que não seriam feitas duas imagens exatamente iguais.

Em 55 anos de trabalho, Valesca moldou milhares de imagens Jeff Botega / Agencia RBS

ALÉM DOS OLHOS

Escultora mais longeva do Atelier Zambelli, dona Valesca foi mestra de diversos outros funcionários – mesmo atuando com outros colaboradores, era ela a responsável pela finalização dos rostos das imagens menores e da confecção total das grandes.

– Era um verdadeiro anjo, foi minha grande professora – revelou em 2009 o artista plástico André Schiavo, que esteve ao lado da artista durante 14 anos.