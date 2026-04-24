O garbo dos chapéus masculinos

Todos de chapéu: Henrique Saldanha de Figueiredo Filho, fundador da Livraria Saldanha (em pé, à esquerda) e um grupo de amigos em 1926, junto à Praça Dante Alighieri Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

Nas fotografias antigas de pais, avós e bisavós, ele estava sempre lá, compondo, juntamente com a “fatiota”, o visual obrigatório para aquelas “ocasiões especiais”.

Acessório fundamental do vestuário masculino até meados dos anos 1960, os chapéus dominaram as prateleiras de estabelecimentos clássicos do comércio caxiense, como a Casa Gaúcha, o Magnabosco, a antiga Loja Renner, o Prataviera, a Casa Almeida, a loja A Realidade, a Casa Minghelli, entre várias outras.

Algumas delas, como a Gaúcha e o Magnabosco, inclusive estampavam as marcas mais vendidas – Ramenzoni, Prada, Cury – em suas fachadas e letreiros. Na seleção desta página, alguns anúncios garimpados em jornais dos anos 1940, destacando os chamados “artigos para homens”: chapéus, gabardines, capas, sobretudos, casemiras, gravatas, abotoaduras…

Tudo para conferir o aprumo necessário aos cavalheiros das imagens desta página, posando junto à Praça Dante Alighieri.

Chapéu, cigarro e fatiota: Jacob Kappes (em pé, à direita), Valentim Bonho (ao lado de Kappes) e um grupo de amigos defronte ao busto de Dante Alighieri, em meados dos anos 1940 Jacob Kappes / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

CHARME ATEMPORAL

Na primeira foto, captada próxima à extinta balaustrada da Estátua da Liberdade, em 1926, vemos Henrique Saldanha de Figueiredo Filho (da Livraria Saldanha), Francisco Crisóstomo Gonçalves, Dinarte de Oliveira Soares, José Gazola, Armando Müller, Júlio Sassi, Carlito Crisóstomo Gonçalves, Armando Azevedo, Gastão Festugato, João Falcão, Clodoveu Gaviolli, Vitório Pettinelli e Antônio Veiga.

Acima, um registro feito com temporizador pelo fotógrafo Jacob Kappes, em meados dos anos 1940. Kappes (de chapéu na mão, à direita), Valentim Bonho e um grupo de amigos posam defronte ao busto de Dante Alighieri.

Que beca, hein?

anúncio da Loja Renner, publicado no jornal "A Época" de 31 de maio de 1942 Acervo BN Digital / reprodução

Anúncio da Casa Magnabosco, publicado no jornal "O Momento" de 9 de dezembro de 1944 Acervo BN Digital / reprodução

Anúncio da Casa Gaúcha, publicado no jornal "O Momento" de 7 de setembro de 1947 Acervo BN Digital / reprodução

Rua Sinimbu esquina com Dr. Montaury em 1951: a lateral da antiga Casa Gaúcha destacando os chapéus da marca Ramenzoni Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Chapéus Prada, coqueluche no comércio caxiense nos anos 1950 Acervo CDL / divulgação

Anúncio da Casa Minghelli, publicado no jornal "O Momento" de 7 de setembro de 1947 Acervo BN Digital / reprodução

Anúncio da Loja A Realidade publicado no jornal A Época de 17 de junho de 1948 Acervo BN Digital / reprodução

Anúncio da Casa Almeida, publicado no jornal A Época de 6 de outubro de 1941 Acervo BN Digital / reprodução

Anúncio da Loja Renner, publicado no jornal O Momento de 31 de agosto de 1942 Acervo BN Digital / reprodução