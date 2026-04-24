O garbo dos chapéus masculinos

Nas fotografias antigas de pais, avós e bisavós, ele estava sempre lá, compondo, juntamente com a “fatiota”, o visual obrigatório para aquelas “ocasiões especiais”.
Acessório fundamental do vestuário masculino até meados dos anos 1960, os chapéus dominaram as prateleiras de estabelecimentos clássicos do comércio caxiense, como a Casa Gaúcha, o Magnabosco, a antiga Loja Renner, o Prataviera, a Casa Almeida, a loja A Realidade, a Casa Minghelli, entre várias outras.
Algumas delas, como a Gaúcha e o Magnabosco, inclusive estampavam as marcas mais vendidas – Ramenzoni, Prada, Cury – em suas fachadas e letreiros. Na seleção desta página, alguns anúncios garimpados em jornais dos anos 1940, destacando os chamados “artigos para homens”: chapéus, gabardines, capas, sobretudos, casemiras, gravatas, abotoaduras…
Tudo para conferir o aprumo necessário aos cavalheiros das imagens desta página, posando junto à Praça Dante Alighieri.
CHARME ATEMPORAL
Na primeira foto, captada próxima à extinta balaustrada da Estátua da Liberdade, em 1926, vemos Henrique Saldanha de Figueiredo Filho (da Livraria Saldanha), Francisco Crisóstomo Gonçalves, Dinarte de Oliveira Soares, José Gazola, Armando Müller, Júlio Sassi, Carlito Crisóstomo Gonçalves, Armando Azevedo, Gastão Festugato, João Falcão, Clodoveu Gaviolli, Vitório Pettinelli e Antônio Veiga.
Acima, um registro feito com temporizador pelo fotógrafo Jacob Kappes, em meados dos anos 1940. Kappes (de chapéu na mão, à direita), Valentim Bonho e um grupo de amigos posam defronte ao busto de Dante Alighieri.
Que beca, hein?