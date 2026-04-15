Mulheres aviadoras em 1944

Fundado em 1941, o Aeroclube de Caxias do Sul formou a segunda turma de pilotos civis em agosto de 1942. Foi quando compôs o grupo a jovem Ernestina Cavalcanti Viana, primeira mulher a tirar o brevê em Caxias do Sul. O que poucos sabem é que, naqueles primeiros tempos da escola de aviação, várias outras “intrépidas moças” matricularam-se no curso.
Duas delas foram as amigas Maria da Glória Paniz e Dorvalina Postali. Nascida em 1926, Glória tinha 18 anos em 1944, quando frequentou as aulas. Conforme relatos da família, a jovem costumava circular pelo aeroclube muito por influência do irmão Armando Paniz, frequentador assíduo e bastante amigo do instrutor de vôo Norberto Cruxen - Cruxen, inclusive, morava próximo às residências dos Paniz, na Rua João Paternoster, bairro Rio Branco.
- Provavelmente, a Glória matriculou-se no curso sem os pais saberem, para fazer algo diferente do que era costume na época - comentou o filho Humberto Cervelin, 70.
Não se sabe, porém, se a jovem completou o curso e tirou a licença para voar. Conforme Humberto, muito provavelmente o pai, Zeferino Paniz, descobriu a investida - e “cortou as asas” da filha, para usar uma expressão das antigas.
Também é uma incógnita se a amiga Dorvalina Postali chegou a pilotar. Conforme a sobrinha Suzana Postali Fantinel, “ela era muito esportiva, assim penso que ela participou deste brevê. Se chegou a voar, não sei…”.
O SERINGUEIRO
Na imagem acima vemos Glória e Dorvalina na pista do Aeroclube. Na foto que abre a matéria, Glória junto ao avião Piper J-3 Cub 1942, recentemente exposto nos Pavilhões da Festa da Uva. O modelo foi doado ao Aeroclube de Caxias do Sul pelo jornalista Assis Chateaubriand durante a Campanha Nacional da Aviação “Dê Asas à Juventude do Brasil” - lançada em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial.
Detalhe: o avião foi batizado de “seringueiro” por ter vindo do Aeroclube do Amazonas em 1943.
A FAMÍLIA
Maria da Glória Paniz casou com Ricieri Cervelin em 23 de setembro de 1948. Da união nasceram os filhos Everton Roberto Cervelin, Ana Maria Cervelin Gregoletto e Humberto Edson Cervelin, pai da arquiteta Tais Cervelin, que disponibilizou as fotos da avó “aviadora”.
Maria da Glória Paniz Cervelin faleceu em 2015, aos 89 anos.
PARTICIPE
Você conhece histórias de outras mulheres que tiraram o brevê no Aeroclube de Caxias do Sul nos anos 1940 e 1950? Envie fotos e informações para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com.