Mulheres aviadoras em 1944

Maria da Glória Paniz Cervelin junto ao avião de instrução Piper Cub J-3, em 1944. Modelo doado ao Aeroclube em 1943 foi exposto nos Pavilhões durante a última Festa da Uva Acervo de família / divulgação

Fundado em 1941, o Aeroclube de Caxias do Sul formou a segunda turma de pilotos civis em agosto de 1942. Foi quando compôs o grupo a jovem Ernestina Cavalcanti Viana, primeira mulher a tirar o brevê em Caxias do Sul. O que poucos sabem é que, naqueles primeiros tempos da escola de aviação, várias outras “intrépidas moças” matricularam-se no curso.

Duas delas foram as amigas Maria da Glória Paniz e Dorvalina Postali. Nascida em 1926, Glória tinha 18 anos em 1944, quando frequentou as aulas. Conforme relatos da família, a jovem costumava circular pelo aeroclube muito por influência do irmão Armando Paniz, frequentador assíduo e bastante amigo do instrutor de vôo Norberto Cruxen - Cruxen, inclusive, morava próximo às residências dos Paniz, na Rua João Paternoster, bairro Rio Branco.

- Provavelmente, a Glória matriculou-se no curso sem os pais saberem, para fazer algo diferente do que era costume na época - comentou o filho Humberto Cervelin, 70.

Não se sabe, porém, se a jovem completou o curso e tirou a licença para voar. Conforme Humberto, muito provavelmente o pai, Zeferino Paniz, descobriu a investida - e “cortou as asas” da filha, para usar uma expressão das antigas.

Também é uma incógnita se a amiga Dorvalina Postali chegou a pilotar. Conforme a sobrinha Suzana Postali Fantinel, “ela era muito esportiva, assim penso que ela participou deste brevê. Se chegou a voar, não sei…”.

Maria da Glória Paniz e a amiga Dorvalina Postali no Aeroclube em 1944 Acervo de família / divulgação

O SERINGUEIRO

Na imagem acima vemos Glória e Dorvalina na pista do Aeroclube. Na foto que abre a matéria, Glória junto ao avião Piper J-3 Cub 1942, recentemente exposto nos Pavilhões da Festa da Uva. O modelo foi doado ao Aeroclube de Caxias do Sul pelo jornalista Assis Chateaubriand durante a Campanha Nacional da Aviação “Dê Asas à Juventude do Brasil” - lançada em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial.

Detalhe: o avião foi batizado de “seringueiro” por ter vindo do Aeroclube do Amazonas em 1943.

A FAMÍLIA

Maria da Glória Paniz casou com Ricieri Cervelin em 23 de setembro de 1948. Da união nasceram os filhos Everton Roberto Cervelin, Ana Maria Cervelin Gregoletto e Humberto Edson Cervelin, pai da arquiteta Tais Cervelin, que disponibilizou as fotos da avó “aviadora”.

Maria da Glória Paniz Cervelin faleceu em 2015, aos 89 anos.

O piloto Armando João Paniz, irmão de Glória, nos anos 1940 Acervo de família / divulgação

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