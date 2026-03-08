Série “O Silêncio das Mulheres”, sobre as vítimas da explosão de 1943 na Metalúrgica Gazola, estreia no youtube

Dona Geny Formolo com o quadro da irmã Graciema Formolo, uma das vítimas da grande explosão de 1943 Daniel Herrera / divulgação

Data de reconhecimento, luta e memória, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marca a estreia no youtube da série documental O Silêncio das Mulheres. Os oito episódios resgatam a história de jovens operárias de Caxias do Sul que tiveram suas vidas interrompidas na explosão de 22 de julho de 1943, na Metalúrgica Gazola Travi - época em que a empresa havia sido declarada de interesse militar pelo então Ministério da Guerra.

A série relembra de Graciema Formolo, Irma Zago, Tereza Morais, Maria Amanda Bohn, Anoema da Costa Lima, Odila Gubet e as irmãs Olívia e Júlia Gomes, cujas trajetórias foram “apagadas” da história oficial da Segunda Guerra Mundial em Caxias - e que até hoje não foram devidamente reconhecidas.

ONTEM E HOJE

A produção nasce de um valioso acervo audiovisual coletado desde 2010 e expande a investigação com novos conteúdos, entrevistas e pesquisas. Entram aí detalhes da chegada dos caixões à Praça Dante e do funeral coletivo na Catedral Diocesana, em 23 de julho de 1943; registros junto aos túmulos no Cemitério Público Municipal e de Lourdes; fotografias até então desconhecidas das moças, as memórias traumáticas que acompanham os familiares até hoje, entre outras abordagens.

Além de analisar os acontecimentos, a série reflete sobre temas contemporâneos, como os direitos das mulheres e as condições de trabalho.

- _ O Silêncio das Mulheres busca não apenas recuperar uma memória apagada, mas também provocar uma reflexão sobre justiça, esquecimento e resistência – explica o diretor Nivaldo Pereira.

OS OITO EPISÓDIOS

Cada episódio ganhou o nome de uma das vítimas. Confira um a um na lista abaixo:

Exposição de Juventino Dal Bó sobre as vítimas da explosão de 1943 pode ser conferida no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami até 31 de março AHMJSA / Divulgação

PRODUÇÃO

"O Silêncio das Mulheres" é uma produção da DH Projetos, com direção de Nivaldo Pereira e produção executiva e direção de fotografia de Daniel Herrera. A pesquisa e produção são conduzidas por Geni Onzi e Rodrigo Lopes, com textos e narração de Alessandra Rech, edição de Rodrigo Camargo, trilha sonora de Cesar Dambros e arte de Juventino Dal Bó - da qual resultou uma exposição em cartaz no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (foto acima).