Memória

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Série “O Silêncio das Mulheres”, sobre as vítimas da explosão de 1943 na Metalúrgica Gazola, estreia no youtube

No Dia Internacional da Mulher, documentário joga luzes sobre a trajetória esquecida de oito jovens operárias

Rodrigo Lopes

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