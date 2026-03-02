Os expositores do Pavilhão da Festa da Uva de 1937 

O majestoso Pavilhão de Exposições erguido para a edição da Festa da Uva de 1937, tema da coluna de sábado, destacou a produção de dezenas de fábricas e vinícolas já consolidadas no mercado regional, estadual e nacional. E várias delas estamparam anúncios na edição de 28 de fevereiro de 1937 do periódico "Il Giornale dell Agricoltore", à época dirigido por Caetano Pettinelli.
Na foto abaixo, a capa alusiva à abertura da festa, identificando o semanário como a “Folha Oficial do Comissariado da Festa da Uva de 1937”. Na imagem vê-se uma ilustração do pavilhão e do chafariz da Praça Dante, inaugurado naquela edição.
COMISSARIADO
O comissariado da Festa da Uva de 1937 - o equivalente à comissão comunitária atual - era formado por Dante Marcucci, prefeito municipal; Celeste Gobbato, diretor da Estação Experimental e diretor geral do 3º Congresso de Viticultura e Enologia; Otoni Minghelli, presidente da Associação dos Comerciantes; Adelino Sassi, presidente da Sociedade dos Amigos de Caxias; Arthur Rossarolla, secretário geral; Emilio Michielon (Instituto Riograndense do Vinho) e Joaquim Pedro Lisboa, o idealizador da festa – cuja primeira edição ocorreu há 95 anos, em 1931.
OS ESTANDES
A lista abaixo, destacando os estandes montados no Pavilhão de Exposições da Festa da Uva de 1937, foi publicada na edição de 27 de fevereiro de 1937 do jornal “A Federação”. O periódico antecipou toda a programação do evento, iniciado em 28 de fevereiro de 89 anos atrás.
INDÚSTRIA
:: Abramo Eberle & Cia
:: Irmãos Panceri (tecelagem)
:: Industrial Madeireira Ltda
::Veronese & Cia (química)
:: Germano Pisani (madeireira)
:: João Corsetti
:: José Cesa & Cia
:: Amadeu Rossi (metalúrgica)
:: Alvise Manfro
:: Jardelino Ramos & Cia
:: Irmãos Leonardelli & Cia (cervejaria)
:: Aristides Germani, Irmãos & Cia
:: Viúva Ângelo Corsetti (moinho)
:: Gabriel Fuentes & Portolan
:: Giacomo Geremia
:: Cia Lanifício São Pedro (Galópolis)
:: Gazola Travi & Cia
:: Afonso Fritsch
:: Angelo Lanfredi & Cia
:: Kalil Sehbe (vestuário)
:: Maurício Viola (bebidas)
:: Davids & Cia Ltda
:: Pedro Facchin
:: Irmãos Chisté
:: David Rodolli
:: Estácio Zambelli (esculturas)
:: Luiz Pizzamiglio & Cia (tecelagem de seda)
:: Matteo Gianella & Viero (lanifício)
:: Athos Rojas
:: José G. Lamas
:: Evaristo De Antoni
:: Angelo Dalle Molle (balanças)
:: Meneguzzo, Zatti & Cia
UVA E VINHO
:: Luiz Antunes & Cia
:: Luiz Michielon & Cia
:: Eduardo Mosele & Cia
:: Sociedade Vinícola Riograndense
:: Alexandre Rizzo, Irmãos & Cia
:: Cooperativa Vinícola Aliança
:: Cooperativa Vinícola São Victor
:: Cooperativa Vinícola Caxiense
:: Mansueto Dal Molin
:: Etore Pezzi (Vinhos Perdigueiro)
:: Willy Reisswitz
:: Estação Experimental de Viticultura e Enologia
:: Ludovico Cavinato (Granja Modelo)
:: José Daros
:: José Gazola
:: Prefeitura de Farroupilha