Os expositores do Pavilhão da Festa da Uva de 1937 

Praça cercada: Pavilhão situava-se defronte à Catedral Diocesana, com bilheteria e acesso pela Av. Júlio de Castilhos Domingos Mancuso / doação de Francisco Fortuna ao Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

O majestoso Pavilhão de Exposições erguido para a edição da Festa da Uva de 1937, tema da coluna de sábado, destacou a produção de dezenas de fábricas e vinícolas já consolidadas no mercado regional, estadual e nacional. E várias delas estamparam anúncios na edição de 28 de fevereiro de 1937 do periódico "Il Giornale dell Agricoltore", à época dirigido por Caetano Pettinelli.

Na foto abaixo, a capa alusiva à abertura da festa, identificando o semanário como a “Folha Oficial do Comissariado da Festa da Uva de 1937”. Na imagem vê-se uma ilustração do pavilhão e do chafariz da Praça Dante, inaugurado naquela edição.

Capa do semanário "Il Giornale dell Agricoltore" de 28 de fevereiro de 1937 destacando o pavilhão e o chafariz Jornal Il Giornale dell Agricoltore / reprodução

COMISSARIADO

O comissariado da Festa da Uva de 1937 - o equivalente à comissão comunitária atual - era formado por Dante Marcucci, prefeito municipal; Celeste Gobbato, diretor da Estação Experimental e diretor geral do 3º Congresso de Viticultura e Enologia; Otoni Minghelli, presidente da Associação dos Comerciantes; Adelino Sassi, presidente da Sociedade dos Amigos de Caxias; Arthur Rossarolla, secretário geral; Emilio Michielon (Instituto Riograndense do Vinho) e Joaquim Pedro Lisboa, o idealizador da festa – cuja primeira edição ocorreu há 95 anos, em 1931.

Pavilhão situava-se defronte à Catedral Diocesana, com bilheteria e acesso pela Av. Júlio de Castilhos Julio Calegari / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

OS ESTANDES

A lista abaixo, destacando os estandes montados no Pavilhão de Exposições da Festa da Uva de 1937, foi publicada na edição de 27 de fevereiro de 1937 do jornal “A Federação”. O periódico antecipou toda a programação do evento, iniciado em 28 de fevereiro de 89 anos atrás.

INDÚSTRIA

:: Abramo Eberle & Cia

:: Irmãos Panceri (tecelagem)

:: Industrial Madeireira Ltda

::Veronese & Cia (química)

:: Germano Pisani (madeireira)

:: João Corsetti

:: José Cesa & Cia

:: Amadeu Rossi (metalúrgica)

:: Alvise Manfro

:: Jardelino Ramos & Cia

:: Irmãos Leonardelli & Cia (cervejaria)

:: Aristides Germani, Irmãos & Cia

:: Viúva Ângelo Corsetti (moinho)

:: Gabriel Fuentes & Portolan

:: Giacomo Geremia

:: Cia Lanifício São Pedro (Galópolis)

:: Gazola Travi & Cia

:: Afonso Fritsch

:: Angelo Lanfredi & Cia

:: Kalil Sehbe (vestuário)

:: Maurício Viola (bebidas)

:: Davids & Cia Ltda

:: Pedro Facchin

:: Irmãos Chisté

:: David Rodolli

:: Estácio Zambelli (esculturas)

:: Luiz Pizzamiglio & Cia (tecelagem de seda)

:: Matteo Gianella & Viero (lanifício)

:: Athos Rojas

:: José G. Lamas

:: Evaristo De Antoni

:: Angelo Dalle Molle (balanças)

:: Meneguzzo, Zatti & Cia

UVA E VINHO

:: Luiz Antunes & Cia

:: Luiz Michielon & Cia

:: Eduardo Mosele & Cia

:: Sociedade Vinícola Riograndense

:: Alexandre Rizzo, Irmãos & Cia

:: Cooperativa Vinícola Aliança

:: Cooperativa Vinícola São Victor

:: Cooperativa Vinícola Caxiense

:: Mansueto Dal Molin

:: Etore Pezzi (Vinhos Perdigueiro)

:: Willy Reisswitz

:: Estação Experimental de Viticultura e Enologia

:: Ludovico Cavinato (Granja Modelo)

:: José Daros

:: José Gazola

:: Prefeitura de Farroupilha

A Praça Dante, o Pavilhão de Exposições e o Parque da Festa da Uva vistos do alto em março de 1937 Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação