Livro e exposição resgatam a trajetória de Elyr Ramos Rodrigues

Dona Elyr (ao centro) junto aos professores e alunos da Escola Municipal de Belas Artes, na Rua Dr. Montaury, em meados dos anos 1950. No grupo à esquerda estão o pintor Aldo Locatelli e o padre Eugênio Giordani Studio Tomazoni / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Uma trajetória que se mescla ao desenvolvimento e consolidação das artes plásticas em Caxias do Sul a partir dos anos 1950 ganha o devido reconhecimento no próximo dia 12 de março. É quando ocorre o lançamento do livro "Elyr Ramos Rodrigues e a Escola de Belas Artes", na Galeria de Arte do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul. Na mesma noite será aberta a exposição "Elyr: Onde a Arte Floresceu" (confira horários no quadro abaixo).

Mais do que um resgate biográfico, o projeto propõe uma reflexão sobre a formação cultural de Caxias e o papel da educação artística na construção da identidade local. Nascida em 18 de dezembro de 1918, em São Marcos, e falecida em 4 de dezembro de 2002, em Caxias, dona Elyr foi uma entusiasta das artes, da produção à difusão.

Artista, professora e gestora cultural – numa época em que esse conceito ainda nem existia –, Elyr esteve à frente da Escola Municipal de Belas Artes (Emba), conduzindo sua organização pedagógica e institucional. Posteriormente, teve papel fundamental na transição da escola para o curso de Artes da UCS, movimento que consolidou o ensino superior na área e ampliou o alcance da formação artística na região.

A jovem Elyr em 1941, aos 23 anos Studio Geremia / divulgação

Elyr Ramos Rodrigues, o prefeito Luciano Corsetti e o escultor Estácio Zambelli (D) durante um vernissage na antiga Escola de Belas Artes de Caxias, no início dos anos 1950 Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Dona Elyr por volta de 1968 Acervo de família / divulgação

PROFISSIONALIZAÇÃO

Ao estruturar currículos, organizar metodologias e formar professores e artistas, Elyr contribuiu diretamente para a profissionalização das artes em Caxias do Sul, transformando iniciativas isoladas em um sistema educacional consistente.

Conforme o autor Marcos Mantovani, responsável pela pesquisa e textos do livro, Elyr foi uma figura decisiva na modernização do ensino artístico em Caxias do Sul.

– Nos corredores da Escola Municipal de Belas Artes, ela era vista como uma divulgadora de novidades. Trazia novos conceitos, tendências e referências, fruto de sua formação em Porto Alegre e de viagens a centros culturais do país – afirma.

Segundo ele, a pesquisa também revelou aspectos pouco documentados da trajetória da educadora.

– Conversar com pessoas que conviveram com Elyr foi fundamental para compreender a mulher talentosa e forte que ela foi. Caxias do Sul precisa conhecer melhor uma das principais difusoras da arte que já teve – conclui Mantovani.

Detalhe: o livro traz na capa uma das imagens mais emblemáticas de dona Elyr. Trata-se do retrato em óleo sobre tela feito por Aldo Locatelli em 1952 (foto abaixo). Era a época em que o artista italiano dividia a pintura da Igreja São Pelegrino com as aulas na Emba, dirigida por Elyr.

Capa traz o retrato de Elyr feito por Aldo Locatelli em 1952 Desdobra Editora / divulgação

PATRIMÔNIO CULTURAL

A exposição "Elyr: Onde a Arte Floresceu", com curadoria de Ademar Sebben e Paula Ramos, apresenta três dimensões da trajetória de dona Elyr: obra, vida e legado, reunindo fotografias, documentos históricos, objetos pessoais e pinturas produzidas por ela.

O resgate partiu de Paula, integrante da família Ramos, com o objetivo de homenagear uma trajetória que, apesar da relevância, acabou sendo pouco lembrada ao longo dos anos. A homenagem ganha ainda dimensão institucional ao ser realizada na própria UCS, que consolidou o curso superior de Artes a partir da base construída por dona Elyr.

Os irmãos Ramos em 1941. Atrás, em pé, Rubens Ramos e Elyr Ramos Rodrigues. Sentados, o médico Virvi Ramos, o garoto Sérgio Ramos e a jovem Edyr Ramos Reprodução,Acervo de Marion Martinato / Reprodução,Acervo de Marion Martinato

Elyr Ramos Rodrigues imortalizada por Aldo Locatelli em 1952 Desdobra Editora / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: lançamento do livro “Elyr Ramos Rodrigues e a Escola de Belas Artes” (Desdobra Editora), com pesquisa e textos de Marcos Mantovani e produção cultural de Adriano Richard.

:: Quando: dia 12 de março, às 19h.

:: Onde: Galeria de Arte do Bloco J – Universidade de Caxias do Sul.

:: Quanto: o livro estará à venda por R$ 20. O apoio cultural é do Hospital Virvi Ramos, Alfa Laboratórios, Fedrizzi Seguros e Moinho da Estação.

:: A exposição Elyr: Onde a Arte Floresceu ocorre de 12 de março a 2 de abril, das 9h às 22h, também na Galeria de Arte do Bloco J, com entrada franca.