Memória

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Livro e exposição resgatam a trajetória de Elyr Ramos Rodrigues

Professora e artista plástica idealizou a Escola Municipal de Belas Artes e ajudou a difundir a formação artística em Caxias a partir dos anos 1950

Rodrigo Lopes

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