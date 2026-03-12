Escola Municipal de Belas Artes nas Festas da Uva dos anos 1960

Festa da Uva de 1965: o carro da Escola de Belas Artes, concebido por Elyr Ramos Rodrigues, durante a passagem pela Rua Sinimbu Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

O lançamento do livro e a abertura da exposição sobre a trajetória da professora Elyr Ramos Rodrigues jogam luzes sobre a participação dela – e da antiga Escola Municipal de Belas Artes (Emba) – na Festa da Uva. Reproduzimos aqui um trecho da publicação, destacando mais essa contribuição de Elyr para a consolidação das artes plásticas em Caxias:

“Em muitas edições da Festa da Uva, Elyr recebeu o convite para ser um dos membros da comissão artística e de ornamentos do desfile. Mas não um convite para ser um membro apenas complementar. Queriam-na como alguém que propusesse soluções originais para a confecção dos carros alegóricos, alguém que dispunha de criatividade cenográfica, visual e escultórica. Ao longo de uma série de edições, as ideias de Elyr foram estilisticamente determinantes para certas partes dos corsos alegóricos. Ideias que criavam não só harmonia estética como também encantamento”.

Festa da Uva de 1965: o carro da Escola de Belas Artes, concebido por Elyr Ramos Rodrigues, durante a passagem pela Rua Sinimbu Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

REFERÊNCIA AOS CURSOS

Os carros alegóricos da Emba corroboravam esse olhar apurado, conforme vemos na seleção desta página. As imagens trazem a participação da escola nas festas de 1958, 1961 e 1965, quando os veículos foram adornados com elementos alusivos à grade curricular – com a paleta de tintas, o teclado e as liras fazendo referência aos cursos de pintura, história da arte, desenho, leitura musical, canto e formação instrumental.

Detalhe: na Festa da Uva de 1969 (foto colorida abaixo), o curso superior de Belas Artes já estava integrado à Universidade de Caxias do Sul, fundada em 1967.

A Emba no corso alegórico de 1958 Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

O carro da Emba na Festa da Uva de 1961 Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

O carro da Faculdade de Artes na festa de 1969 Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: lançamento do livro Elyr Ramos Rodrigues e a Escola de Belas Artes (Desdobra Editora), com pesquisa e textos de Marcos Mantovani e produção cultural de Adriano Richard. A exposição Elyr: Onde a Arte Floresceu, com curadoria de Ademar Sebben e Paula Zattera, reúne fotografias, documentos históricos, objetos pessoais e pinturas de Elyr (fotos abaixo).

:: Quando: nesta quinta (12), às 19h.

:: Onde: Galeria de Arte do Bloco J da UCS. Haverá a solenidade de nomeação do espaço como Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues.

:: Quanto: o livro estará à venda na hora por R$ 20 e também nas livrarias da UCS e Do Arco da Velha. A exposição, com entrada gratuita, pode ser visitada até o dia 2 de abril, das 9h às 22h.

Espaço no Bloco J da UCS recebeu o nome de Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues Diego Adami / divulgação

Exposição que abre nesta quinta tem como destaque o famoso retrato de dona Elyr pintado por Aldo Locatelli em 1952, quando ele dava aulas na escola Diego Adami / divulgação

Exposição mescla fotografias, documentos históricos, objetos pessoais e pinturas de Elyr Diego Adami / divulgação

PARTICIPE