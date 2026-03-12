Escola Municipal de Belas Artes nas Festas da Uva dos anos 1960

O lançamento do livro e a abertura da exposição sobre a trajetória da professora Elyr Ramos Rodrigues jogam luzes sobre a participação dela – e da antiga Escola Municipal de Belas Artes (Emba) – na Festa da Uva. Reproduzimos aqui um trecho da publicação, destacando mais essa contribuição de Elyr para a consolidação das artes plásticas em Caxias:
“Em muitas edições da Festa da Uva, Elyr recebeu o convite para ser um dos membros da comissão artística e de ornamentos do desfile. Mas não um convite para ser um membro apenas complementar. Queriam-na como alguém que propusesse soluções originais para a confecção dos carros alegóricos, alguém que dispunha de criatividade cenográfica, visual e escultórica. Ao longo de uma série de edições, as ideias de Elyr foram estilisticamente determinantes para certas partes dos corsos alegóricos. Ideias que criavam não só harmonia estética como também encantamento”.
REFERÊNCIA AOS CURSOS
Os carros alegóricos da Emba corroboravam esse olhar apurado, conforme vemos na seleção desta página. As imagens trazem a participação da escola nas festas de 1958, 1961 e 1965, quando os veículos foram adornados com elementos alusivos à grade curricular – com a paleta de tintas, o teclado e as liras fazendo referência aos cursos de pintura, história da arte, desenho, leitura musical, canto e formação instrumental.
Detalhe: na Festa da Uva de 1969 (foto colorida abaixo), o curso superior de Belas Artes já estava integrado à Universidade de Caxias do Sul, fundada em 1967.
AGENDE-SE
:: O quê: lançamento do livro Elyr Ramos Rodrigues e a Escola de Belas Artes (Desdobra Editora), com pesquisa e textos de Marcos Mantovani e produção cultural de Adriano Richard. A exposição Elyr: Onde a Arte Floresceu, com curadoria de Ademar Sebben e Paula Zattera, reúne fotografias, documentos históricos, objetos pessoais e pinturas de Elyr (fotos abaixo).
:: Quando: nesta quinta (12), às 19h.
:: Onde: Galeria de Arte do Bloco J da UCS. Haverá a solenidade de nomeação do espaço como Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues.
:: Quanto: o livro estará à venda na hora por R$ 20 e também nas livrarias da UCS e Do Arco da Velha. A exposição, com entrada gratuita, pode ser visitada até o dia 2 de abril, das 9h às 22h.
PARTICIPE
Você identifica algumas das moças/alunas que desfilaram nos carros – ou se reconhece em alguma das imagens acima? Informações para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com.