Memória

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Notícia

Escola Municipal de Belas Artes nas Festas da Uva dos anos 1960

Professora Elyr Ramos Rodrigues, diretora da Emba, teve atuação marcante na concepção de carros alegóricos e na estética do desfile

Rodrigo Lopes

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