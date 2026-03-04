A cafeteria que mescla a história das famílias Guerra e Alberti 

Um café, uma parede recheada de fotos antigas, muitas histórias a serem compartilhadas. Meia hora de conversa com os amigos Sergio Guerra e Carlos Alberto Alberti permitiu mapear não apenas a história do simpático Café com Mistura, na Rua Pinheiro Machado, em São Pelegrino, como também parte da trajetória das duas famílias naquele trecho.
De propriedade da família Guerra, o sobrado abrigou, de 1949 a 1955, o secos & molhados da família Alberti. No térreo, seu Armando Alberti, pai de Carlos, vendia toda sorte de mantimentos, artigos de ferragem e armarinhos em geral.
Era desse comércio que Armando tirava o sustento da família, completada pela esposa, Alzira Lyra Diemer Alberti, e pelos filhos Valquiria Simone, Carlos Alberto, Conceição Rochelle e Paulo Leonardo, todos moradores da casa de madeira grudada ao prédio de alvenaria (foto acima).
– A porta da esquerda era um bar, o restante era o armazém – recorda Carlos, 68 anos, que disponibilizou algumas fotos de sua infância ali nos anos 1950 e 1960.
Já na parte superior do edifício residia a família de seu Sergio Guerra, que, na época da foto acima (1955), ainda nem havia nascido. Ali estão três gerações dos Guerra: na sacada vemos Jerônimo Guerra e Judite Mezzomo Guerra (avós de Sérgio), junto aos netos Oscar, Reni e Clélia. Na janela da direita estão Angelina e Antônio Guerra (pais de Sérgio) com o filho Pedro. Por fim, na janela da esquerda, as irmãs Maria e Leonilda, irmãs de Antônio.
O CAMINHÃO DE ANTÔNIO GUERRA
Antônio Guerra e seu caminhão Ford faziam fretes entre Caxias e Porto Alegre. Eram enviados à Capital desde madeira da antiga Gethal até vinhos da Cantina Mosele. No retorno, costumavam ser trazidos açúcar, azeite, garrafas, areia, entre outros pedidos que abasteciam o comércio e as fábricas da cidade.
Detalhe: na época das fotos acima, as famílias de Jerônimo e do filho Antônio moravam juntas. Posteriormente, Antônio construiu uma casa nos fundos do terreno. Foi nessa vizinhança que cresceu – e mora até hoje – seu Sérgio, vizinho de outros estabelecimentos icônicos do entorno, como a antiga Malharia Guerra, a Ferragem Andreazza e a Molduraria Caxiense, de Hermínio Bassanesi.
PONTO GASTRONÔMICO
Após o fechamento da “Casa Alberti” – como o secos & molhados era identificado na placa –, o térreo do casarão abrigou diversos outros estabelecimentos, todos sempre ligados à gastronomia e à alimentação. Antônio Guerra manteve ali, nos anos 1960, um armazém e minimercado, posteriormente substituído pela lancheria/restaurante da família Mazzuchini. Desde 2005, o espaço abriga o Café com Mistura, administrado por Sérgio Guerra e pelo filho Maicon.
Na foto acima, Sérgio e Carlos Alberto Alberti (o Carlão) junto ao mosaico de fotos antigas que inspirou essa reportagem. O local é a chamada “caverna”, a sala mais reservada nos fundos do café, onde costumam se reunir representantes farmacêuticos e frequentadores em geral, incluindo este colunista.
Dica gastronômica: o Café com Mistura oferece a melhor torta fria de pote da cidade…