Passado, presente e futuro da Festa da Uva em filó literário 

Com o tema "El Filò dela Mama: o grande coração", corso alegórico de 2026 celebra os 95 anos da maior festa da cidade e o legado da imigração italiana na região Porthus Junior / Agencia RBS

Como manter a tradição da Festa da Uva sem deixar de evoluir e modernizar o evento? Em uma cidade cada vez mais multifacetada, quais os desafios para as próximas edições? De que forma a festa é representada na literatura caxiense - e como esse formato pode ser aprimorado?

Uma troca de ideias, com possíveis respostas a esses questionamentos, promete nortear a primeira edição do Filó Literário, promovido pela recém-inaugurada Livreiríssima, nesta quarta-feira, a partir das 18h30min (confira no quadro abaixo).

Participam do encontro a secretária da Cultura de Caxias - e rainha da Festa da Uva de 2010 - Tatiane Frizzo; a comunicadora e relações públicas Lisete Ozelame; o presidente da empresa Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos, Milton Corlatti; o jornalista Luiz Carlos Erbes, autor do livro Festa da Uva - A Alma de um Povo; José Bianchi, autor do livro Lavradores de Enxada; e Marcia Ferronato, diretora executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho. A mediação estará a cargo de Rejane Lisot.

Detalhe: o filó literário ocorre em um endereço emblemático: exatamente onde residiu o historiador João Spadari Adami - autor de diversos textos, pesquisas e publicações sobre a Festa da Uva e o desenvolvimento de Caxias ao longo do século 20.

AGENDE-SE

:: O quê: Filó Literário Festa da Uva 2026 - Como manter a tradição em tempos de constante evolução.

:: Quando: nesta quarta (25), às 18h30min.

:: Onde: Livraria Livreiríssima (Rua Marquês do Herval, 969, próximo à esquina com a Rua Vinte de Setembro - Centro - Caxias do Sul). Ali morou o historiador João Spadari Adami, que dá nome ao Arquivo Histórico Municipal de Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99605.1520 e @alivreirissima.