Filó literário sobre a Festa da Uva ocorre no endereço onde residiu o historiador João Spadari Adami

Mesclando passado, presente e futuro, o Filó Literário Festa da Uva 2026 - Como manter a tradição em tempos de constante evolução ocorre em um endereço emblemático, embora nem todos saibam disso.
Foi na Rua Marquês do Herval, 969, entre a Bento Gonçalves e a Vinte de Setembro que residiu o historiador João Spadari Adami - autor de diversos textos, pesquisas e publicações sobre a Festa da Uva e o desenvolvimento de Caxias ao longo do século 20.
Após o falecimento de Adami, em 4 de dezembro de 1972, o antigo casarão de madeira da família deu lugar a uma construção de alvenaria, onde até hoje residem os familiares.
Instalada no térreo dessa construção, a Livreiríssima privilegia obras de escritores locais, regionais e estaduais, além de funcionar como ateliê de encadernação. Logicamente, ali também foi criado um charmoso espaço dedicado ao historiador.
ACERVO
A arquiteta Eloisa Giazzon, neta de Adami, explica que o lugar contempla objetos pessoais, publicações do avô e “a memória afetiva da família”. A última delas “chegou” segunda-feira, quando a prima Magda Regina Adami Mano passou pela livraria para doar o antigo tinteiro do avô.
- Tem a cadeira da sala de jantar, a máquina de escrever, as garrafinhas da antiga barbearia dele - enumera Eloisa, referindo-se ao salão da Rua Sinimbu, defronte ao Eberle, onde também funcionou o Centro Informativo da História Caxiense, inaugurado por Adami em 3 de março de 1963.
Em meio a todas essas lembranças, Eloisa ainda abriu uma caixa com algumas das fotografias do acervo do avô. Elas trazem indicações e anotações de próprio punho de Adami, sobre o formato em que as imagens deveriam ser usadas em seus livros e artigos de jornal - exatamente as escolhidas para ilustrar esta página, destacando momentos das Festas da Uva de 1958 e 1965.
AGENDE-SE
:: O quê: Filó Literário Festa da Uva 2026 - Como manter a tradição em tempos de constante evolução.
:: Quando: nesta quarta (25), às 18h30min.
:: Onde: Livraria Livreiríssima (Rua Marquês do Herval, 969, próximo à esquina com a Rua Vinte de Setembro - Centro - Caxias do Sul).
:: Quanto: entrada franca.
:: Mais informações: (54) 99605.1520 e @alivreirissima.