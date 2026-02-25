Filó literário sobre a Festa da Uva ocorre no endereço onde residiu o historiador João Spadari Adami

Ambientação reúne peças do acervo particular do historiador e sua família, que residiram no endereço da Rua Marquês do Herval onde situa-se a livraria Rodrigo Lopes / divulgação

Mesclando passado, presente e futuro, o Filó Literário Festa da Uva 2026 - Como manter a tradição em tempos de constante evolução ocorre em um endereço emblemático, embora nem todos saibam disso.

Foi na Rua Marquês do Herval, 969, entre a Bento Gonçalves e a Vinte de Setembro que residiu o historiador João Spadari Adami - autor de diversos textos, pesquisas e publicações sobre a Festa da Uva e o desenvolvimento de Caxias ao longo do século 20.

Após o falecimento de Adami, em 4 de dezembro de 1972, o antigo casarão de madeira da família deu lugar a uma construção de alvenaria, onde até hoje residem os familiares.

Instalada no térreo dessa construção, a Livreiríssima privilegia obras de escritores locais, regionais e estaduais, além de funcionar como ateliê de encadernação. Logicamente, ali também foi criado um charmoso espaço dedicado ao historiador.

As primas Magda Regina Adami Mano (E) e Eloisa Giazzon com o antigo tinteiro usado pelo avô João Spadari Adami. Peça foi doada por Magda para compor o acervo dedicado ao historiador na livraria Rodrigo Lopes / divulgação

Eloisa Giazzon mostra algumas obras escritas pelo avô Rodrigo Lopes / divulgação

ACERVO

A arquiteta Eloisa Giazzon, neta de Adami, explica que o lugar contempla objetos pessoais, publicações do avô e “a memória afetiva da família”. A última delas “chegou” segunda-feira, quando a prima Magda Regina Adami Mano passou pela livraria para doar o antigo tinteiro do avô.

- Tem a cadeira da sala de jantar, a máquina de escrever, as garrafinhas da antiga barbearia dele - enumera Eloisa, referindo-se ao salão da Rua Sinimbu, defronte ao Eberle, onde também funcionou o Centro Informativo da História Caxiense, inaugurado por Adami em 3 de março de 1963.

Em meio a todas essas lembranças, Eloisa ainda abriu uma caixa com algumas das fotografias do acervo do avô. Elas trazem indicações e anotações de próprio punho de Adami, sobre o formato em que as imagens deveriam ser usadas em seus livros e artigos de jornal - exatamente as escolhidas para ilustrar esta página, destacando momentos das Festas da Uva de 1958 e 1965.

Eloisa Giazzon, neta de Adami, mostra as fotos antigas do avô Rodrigo Lopes / divulgação

Carro alegórico do Colégio Nossa Senhora do Carmo na Festa da Uva de 1958, quando o educandário, fundado em 1908, celebrou 50 anos Acervo de João Spadari Adami / divulgação

Carro alegórico “Os Brotinhos da Uva”, destaque na edição de 1958 Acervo de João Spadari Adami / divulgação

Carro alegórico da Rádio Difusora na Festa da Uva de 1965, quando se comemoraram os 90 anos de imigração italiana na Serra Acervo de João Spadari Adami / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: Filó Literário Festa da Uva 2026 - Como manter a tradição em tempos de constante evolução.

:: Quando: nesta quarta (25), às 18h30min.

:: Onde: Livraria Livreiríssima (Rua Marquês do Herval, 969, próximo à esquina com a Rua Vinte de Setembro - Centro - Caxias do Sul).

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99605.1520 e @alivreirissima.



