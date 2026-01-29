Encontro da família Bettiato

Os Bettiato em 1911: atrás, da direita para a esquerda, estão Paulina, Itália, Tereza, Paulo e Francisco (com a esposa Tereza e o filho Primo). Sentados, ao lado do bebê, estão Virgínio, João, o patriarca Luigi, a matriarca Cattarina e as irmãs Francisca, Joana e Virgínia acervo de família / divulgação

Descendentes dos imigrantes italianos Luigi Bettiato e Cattarina Ruffato se reúnem nos dias 14 e 15 de fevereiro para celebrar os 140 anos da chegada do casal ao Brasil. Será na comunidade de Conceição da Linha Feijó, onde a família fixou raízes.

Provenientes da comuna de Villa del Conte, em Padova, Luigi e Cattarina migraram para o Brasil em 1886, acompanhados da filha Itália, de um ano e meio, e de Celeste Ruffato, irmão de Cattarina. A família saiu do Porto de Gênova a bordo do navio Brosnero, que, após semanas de travessia pelo Oceano Atlântico, chegou ao Porto de Santos (SP) em 18 de abril de 1886.

De lá, eles seguiram viagem até São Sebastião do Caí, alcançando posteriormente o destino: a Colônia Caxias. Por aqui, o casal estabeleceu-se na comunidade de Conceição da Linha Feijó, onde criou os 10 filhos (lista abaixo).

HISTÓRIA EM LIVRO

O encontro dos Bettiato marcará também o lançamento do livro Siamo Bettiato, que eterniza a história da família e o legado deixado pelos nonos Luigi e Cattarina (também conhecidos como Marco Meloto e Catina Butiro), bem como os reflexos nas demais gerações. A obra, que estará à venda no dia do evento, é fruto de um cuidadoso estudo de registros e documentos históricos da família. Reúne um acervo fotográfico dos familiares de Luigi e Catarina e registros dos vários encontros realizados.

O primeiro deles ocorreu há 25 anos, em 2001, em Caxias. Na sequência, vieram edições nos municípios de Jacutinga, Erebango, Gramado das Antas (SC), Machadinho, Santa Rita (Paraguai), Videira (SC), Passo Fundo e Ponte Preta - retornando agora a Caxias.

OS FILHOS

:: Itália casou com João Tonietto (Nani Luca), com quem teve 13 filhos.

:: Tereza casou com Antonio Lain, com quem teve sete filhos.

:: Francisco casou com Tereza Nichelle, com quem teve 14 filhos.

:: Paulo casou com Angela Perboni, com quem teve sete filhos.

:: Paulina casou com Luiz Caregnatto, com quem teve oito filhos.

:: Virginia casou com Angelo Bonetto, com quem teve 11 filhos.

:: Virgínio casou com Iza Caregnatto, com quem teve 13 filhos.

:: Joana casou com João Zanotto, com quem teve cinco filhos.

:: João casou com Ermelinda Bonetto, com quem teve nove filhos.

:: Francisca casou com João Tonietto (Juan Piran), com quem teve uma filha.

AGENDE-SE

:: O quê: 12º Encontro da Família Bettiato.

:: Quando: dias 14 e 15 de fevereiro.

:: Onde: Conceição da Linha Feijó. Haverá café da manhã, almoço no salão da comunidade e missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

:: Mais informações e reservas:

:: Alzira: (54) 99606.8537

:: Diego: (54) 99932.1910

:: Jéverson: (54) 99111.1765

:: João: (54) 99983.1546.

COLABORAÇÃO

Informações e fotos desta página são uma colaboração de Jéverson Cristiano Taufer. Você possui fotos antigas de família ou está organizando algum encontro de descendentes? Envie as imagens, acompanhadas de um breve histórico, para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com.