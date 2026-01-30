A geografia na memória de Galópolis

Vista do Lanifício São Pedro, a partir dos arredores do Morro da Cruz e das encostas de Galópolis, nos anos 1950. Sentados estão o antigo gerente do Lanifício São Pedro, João Laner Spinato, e o genro Eloy Bissaco Ulysses Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Tempo, espaço, identidade e memória territorial norteiam a 4ª temporada do podcast Memórias de Galópolis, que estreia neste domingo, às 20h.

Os 10 episódios, produzidos ao longo de 2025 por adolescentes do 1º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis, têm como foco os papéis da formação geográfica de Galópolis e da emergência climática sobre a transformação da territorialidade do bairro, o mais afetado pelas enchentes de 2024 em Caxias do Sul.

A partir de debates traçados em sala de aula, os estudantes da turma 103 roteirizaram, trouxeram convidados para entrevistas, conduziram bate-papos e editaram os materiais sonoros, refletindo sobre as relações entre ocupações e migrações, as infâncias, o trabalho, os gêneros, a mobilização comunitária e os elementos naturais da territorialidade.

- Dialogamos a respeito dos temas, debatendo sobre como esses movimentos implicam nas transformações do território e da natureza. A audiência vai descobrir qual é o papel dos rios e dos morros para o desenvolvimento socioeconômico da região e como os recursos naturais contribuem para a identidade da população de Galópolis e arredores, pensando na atuação de diferentes gerações e gêneros ao longo do tempo - enfatiza a professora Geovana Erlo, coordenadora do projeto e do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis.

A Cascata Véu de Noiva, um dos cenários naturais mais famosos de Galópolis, em meados de 1937 Sisto Muner / Divulgação

ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Voluntários que atuaram em Galópolis na época das cheias de 2024 estão entre os entrevistados.

- Esses personagens compartilham conosco as suas visões, relatando o que foi feito para evitar danos ainda maiores à territorialidade local, marcada pelo envolvimento comunitário e por uma série de patrimônios que representam a nossa diversidade cultural - finaliza.

Para ilustrar tudo isso, trazemos aqui imagens antigas de dois cenários emblemáticos de Galópolis, o Morro da Cruz e a Cascata Véu de Noiva - presentes no cotidiano de diversas gerações de galopolenses.

AGENDE-SE

:: O quê: estreia da 4ª temporada do podcast "Memórias de Galópolis".

:: Quando: neste domingo (1º), às 20h. Os episódios vão ao ar diariamente até 10 de fevereiro, sempre às 20h.

:: Onde: no Spotify e no YouTube.

:: Realização: Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade de Caxias do Sul (PIBID-UCS) - Subprojeto Humanidades.

Turma 103 em visita às ruas de Galópolis, como forma de ampliar conhecimentos acerca do território local Podcast Memórias de Galópolis / divulgação

O PODCAST

Há cinco anos no ar, o podcast Memórias de Galópolis é uma plataforma onde os moradores de um dos bairros mais tradicionais de Caxias do Sul compartilham suas memórias. O projeto valoriza o papel da comunidade na construção de sua própria história e se destaca pelo envolvimento direto de estudantes de ensino médio do bairro.

OS ESTUDANTES

Estudantes (turma 103 de 2025): Adriannys Daniela Vasquez, Agnicaiane Dambrós dos Santos, Camila Fabiola Fuentes Reyes, Emily Oliveira Castilhos da Silva, Emilly Graziela Freitas dos Santos, Fernando Vinícius Pires da Silva, Giullia Sorgetz de Oliveira, Juan Jose Matheus Vasquez, Kaieker Brizola da Cruz, Lucas Teles dos Santos, Miguel Souto Porcino, Milena Martinez Lastre, Mylena Ferreira Pergher, Nathan Bordin de Ávila, Pedro Arthur Giacomelli, Pedro Henrique Pinto Domingues, Renan de Souza e Wagner Santos Batista

Bate-papo com moradores de Galópolis integrou os trabalhos da turma 103 ao longo de 2025 Podcast Memórias de Galópolis / divulgação

Diálogos em sala de aula fizeram parte do processo de produção do podcast Memórias de Galópolis Podcast Memórias de Galópolis / divulgação