Uma “saia justa” na Av. Júlio em 1958

Av. Júlio, 1958: Pastori flagrou o momento em que o general Nelson de Mello aponta para o único assento vazio no carro presidencial, como quem diz: “esse lugar é meu”, sob as vistas de Rubem Bento Alves, Giovanni Gronchi e Juscelino Ary Pastori / divulgação

A passagem do presidente italiano Giovanni Gronchi por Caxias, em 13 de setembro de 1958, rendeu uma das imagens mais emblemáticas do fotógrafo Ary Pastori, falecido nesta quarta-feira - e ganhou repercussão estadual, por envolver também o governador Ildo Meneghetti.

Durante uma pausa do cortejo presidencial pela Av. Júlio de Castilhos, Pastori captou uma saia justa: o exato momento em que o general Nelson de Mello, chefe do Gabinete Militar da Presidência da Repú­blica, aponta para o único assento vazio no carro, como quem diz: “esse lugar é meu”.

O lugar, na verdade, seria ocupado por Meneghetti, que saiu melindrado do episódio. Tudo sob as vistas meio “incrédulas” de Gronchi, do prefeito Rubem Bento Alves e de um distraído Juscelino Kubitschek, a abanar para a população.

Pioneiro de 20 de setembro de 1958 destacou a imagem feita por Pastori Jornal Pioneiro / reprodução

IMAGEM NO PIONEIRO

O registro também foi destacado na edição do Pioneiro de 20 de setembro de 1958, que trouxe a cobertura completa da visita de Gronchi a Caxias e da inauguração do Monumento à Itália, a famosa “bota” de São Pelegrino.

O texto encerra com um elogio ao fotógrafo:

“Eis aí, caros leitores, uma foto realmente valiosa. Parabéns à Foto Pastori, que a colheu com tanta clareza”.