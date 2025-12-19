Um batismo de aviões no Aeroclube em 1964

No Aeroclube em 1964: Padre Eugênio Giordani batiza a aeronave Pioneiro, acompanhado do médico Mário Rocha Netto, diretor do jornal, e do filho, o futuro DJ Jorge Rocha Netto, aos cinco anos Acervo Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

Cada novo avião, um “batismo”. Assim foi com dezenas de aeronaves que chegaram ao Aeroclube de Caxias do Sul desde a sua fundação, em 1941. Destacamos hoje a cerimônia ocorrida em 24 de outubro de 1964, quando a entidade realizou uma grande festa para batizar mais quatro aviões integrados à flotilha de formação de pilotos.

A solenidade foi conduzida pelo padre Eugênio Giordani, que naquela época presidia o Aeroclube. Conforme destacado pelo Pioneiro de 31 de outubro de 1964, um altar foi montado no hangar, junto aos quatro aviões, para a celebração da missa.

Após, as aeronaves foram denominadas pelas seguintes personalidades: Major Brigadeiro Wanderley, Ministro da Aeronáutica; Euclides Triches, ex-prefeito de Caxias; e Dante Marcucci, ex-prefeito que incentivou a fundação do Aeroclube, em 19 de fevereiro de 1941, e construiu o aeroporto.

AVIÃO JORNAL PIONEIRO

O Pioneiro também teve o privilégio de nomear um avião de instrução. Na imagem acima, o médico e jornalista Mário Rocha Netto, então diretor do jornal, observa o padre Giordani batizando a aeronave Fairchild F-24. Na sequência, Rocha Netto descerrou a Bandeira do Brasil que encobria a parte do monomotor onde estava grafado o nome “Pioneiro”.

Participaram ainda da cerimônia o engenheiro agrônomo José Zugno, representando o prefeito Hermes João Webber; o general Jacinto Maria de Godoy, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias; o vice-prefeito Idorly Zatti, o então deputado Euclides Triches e o advogado Remo Marcucci, que descerrou o nome do pai no último avião.

A saber: Dante Marcucci havia falecido oito anos antes, em 16 de maio de 1956.

O avião Dante Marcucci, um dos batizados em 1964, em um registro de 1965. Vemos as crianças Giancarlo, Giselle e Gisleine Mantovani Acervo Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

ESQUADRILHA DA FAB

A cerimônia de 1964 também contou com uma esquadrilha da Força Aérea Brasileira, que realizou diversos voos pela cidade após os batismos no Aeroclube.

NA IMPRENSA

Nas reproduções abaixo, a reportagem do Pioneiro de 31 de outubro de 1964 destacando a cerimônia.

Chamada de capa do Pioneiro de 31 de outubro de 1964 destacando a solenidade Jornal Pioneiro / reprodução

A reportagem completa, publicada no Pioneiro de 31 de outubro de 1964 Jornal Pioneiro / reprodução