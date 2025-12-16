O dia em que "Inri" pregou na Praça Dante

Inri atraiu cerca de 600 pessoas ao Calçadão da Praça Dante, onde deu bênçãos e criticou a Igreja Jornal Pioneiro / Reprodução

O episódio é lembrado até hoje, despertando um misto de incredulidade, espanto, fanatismo, curiosidade e fé – tal como foi a reação da população e da Igreja Católica à época.

Falamos da pregação ocorrida ao vespertino de 20 de outubro de 1981, uma terça-feira, quando um séquito de cerca de 600 pessoas aglomerou-se no antigo calçadão da Praça Dante Alighieri para ouvir um homem de barba, cabelos longos, túnica branca e manto vermelho que se apresentava como Jesus Cristo reencarnado.

Entre insultos de farsante e charlatão, bênçãos, demonstrações de “curas milagrosas” e críticas à Igreja, “Inri” mobilizou os passantes junto ao palco do extinto Calçadão durante cerca de uma hora. Ali, segundo noticiado pelo Pioneiro da época, o pregador contou que ouvia vozes desde os quatro anos e que, aos 13, essa voz ordenou que ele percorresse o mundo – o que ocorreu a partir de 1978.

A “revelação” de que era o “Cristo na Terra” teria acontecido em Santiago do Chile, após um longo período de jejum. Iuri, como ele se identificava, foi informado pela tal voz que a letra “u” de seu nome, ao ser invertida, vira um “n”, de INRI – a abreviação em latim na cruz para Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus Nazareno, Rei dos Judeus).

TUMULTO NO PALANQUE

Conforme destacado pelo Pioneiro de 1981, Inri abençoou principalmente idosos, mas “pouco a pouco, outras pessoas foram se aproximando, e ele orou, levantando as mãos ao céu para que seu Pai as abençoasse”.

Foi quando houve um princípio de tumulto: um jovem subiu no palanque, chamou-o novamente de farsante e quase partiu para a agressão física, até ser detido por policiais militares.

DESPEDIDA DE MAVERICK

Em meio a crédulos e céticos, Inri suscitou opiniões variadas, conforme destacado pelo Pioneiro da época:

“Já estou me sentindo bastante aliviado e acredito nele”, comentou um espectador, que sofria de pressão alta e problemas no coração.

“Se Inri não é Jesus Cristo, é um profeta que merece ser ouvido, porque transmite a palavra de Deus”, disse uma senhora.

“Mesmo que não seja verdade, está tentando abrir os olhos das pessoas”, completou outro curioso.

Já ao fim da pregação, o “Messias de 1981” atravessou a Praça em direção à Rua Sinimbu e embarcou em um Ford Maverick, despertando um certo estranhamento nos seguidores.

A saber: Inri retornou à Praça Dante naquele final de semana para uma nova pregação – que acabou em tumulto dentro da Catedral Diocesana. Antes disso, ficou hospedado na casa da família Rigotti – onde, segundo relatos na imprensa, teria curado enfermos. Ele também deu uma entrevista ao Pioneiro e teve sua história esmiuçada pelo jornal. Todos esses detalhes você confere nas próximas colunas.

REAÇÕES

:: Bispo de Caxias na época, Dom Benedito Zorzi não alimentou muito a história. Disse apenas que “o homem é um psicopata, uma farsa”. Em depoimento ao Pioneiro, Dom Benedito admirou-se com a importância dada ao episódio e aconselhou a população a ler o Evangelho e a inteirar-se do seu conteúdo: “Sempre houve disso, mas dessa vez está se dando uma atenção excessiva ao caso”.

:: O editorial do Pioneiro, no dia seguinte à primeira pregação de Inri, foi mais direto: “Condenável, todavia, é acreditar-se que um profeta qualquer, de passado desconhecido, seja mesmo aceito como o Cristo redivivo, que voltou ao mundo para cumprir profecias que ninguém conhece. Admitir que Inri é Cristo é um atestado de ignorância”.