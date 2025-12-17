O dia em que "Inri Cristo" invadiu a Catedral, em 1981

Caxias, 1981: Álvaro Theiss, o Inri Cristo, recebeu seus seguidores em uma cama Jornal Pioneiro / Reprodução

Após mobilizar a opinião pública, conceder entrevistas e estampar manchetes no Pioneiro e no Jornal de Caxias em outubro e novembro de 1981, Inri Cristo, o homem que se auto proclama Jesus reencarnado, retornou para uma segunda pregação na Praça Alighieri. Foi na manhã de 25 de outubro de 1981, um domingo.

Após alguns minutos no extinto Calçadão, Álvaro Theiss – seu verdadeiro nome – e cerca de 70 seguidores dirigiram-se à Catedral Diocesana, onde, em plena missa, passaram a ofender a Igreja e seus representantes.

Conforme matéria publicada pelo Pioneiro de 27 de outubro de 1981, Inri “mandou sair” o padre Alfredo Miccinilli, que conduzia a cerimônia, e começou a esbravejar contra o Bispo Dom Benedito Zorzi e todos que o retrucavam. Também ameaçou quebrar as imagens sacras, mas foi impedido pela assistência no altar. Tudo diante de fiéis estupefatos.

“Depois de dizer tudo o que queria, sempre acompanhado da turba, Álvaro saiu tranquilamente, caminhou até o automóvel que o esperava e retirou-se”, destacou a reportagem do Pioneiro.

Capa do Pioneiro de 23 de outubro de 1981 destacou a trajetória do "profeta" Jornal Pioneiro / Reprodução

CONTRA ESTÁTUAS

Entre o dia 20 de outubro de 1981, data da primeira pregação na Praça, e o domingo, dia 27, a história de Inri foi sendo esmiuçada na imprensa.

O chamado “Cristo redivivo” ficou hospedado na casa da família Rigotti, onde residia um rapaz em cadeira de rodas. Segundo reportagem do Pioneiro de 22 de outubro de 1981, após a chegada de Inri, as dores do jovem teriam cessado e ele teria conseguido levantar, “apesar de ainda precisar ficar apoiado”.

Defronte à casa, algumas pessoas também aguardavam atendimento por horas, depositando na bênção de Inri a suposta cura para suas moléstias – um homem cego teria passado a “enxergar melhor”.

Em entrevista ao jornal, Inri defendeu-se das acusações do bispo Dom Benedito Zorzi – que havia lhe chamado de psicopata e farsante –, renegou a hóstia, questionou a adoração de estátuas e referiu-se aos sacerdotes como mentirosos. Também negou que fizesse consultas e cobrasse por elas, apesar de manter consigo uma sacola de couro indicando ofertas – a mesma usada para coletar fundos durante as pregações na praça.

Conforme matéria veiculada no Pioneiro de 23 de outubro de 1981, “Inri não pede, apenas menciona que se alguém quiser colaborar para que ele continue na sua peregrinação e tiver condições, colabore”.

Reportagem do Pioneiro de 22 de outubro de 1981 Jornal Pioneiro / Reprodução

CONSULTAS NO REAL HOTEL

Álvaro Theiss, o Inri Cristo, nasceu em Indaial, Santa Catarina, e residiu em Caxias do Sul por um breve período em 1977, quatro anos antes das pregações. Era a época em que se identificava como “Iuri de Nostradamus”, astrólogo e vidente, realizando consultas privadas no antigo Real Hotel. Também comandava um programa na Rádio Caxias, onde lia horóscopo e respondia cartas de ouvintes.

Após alguns meses, Iuri deixou a cidade, partindo para outros municípios do Estado, Uruguai e Argentina – sempre acompanhado da segunda mulher, de uma filha, uma irmã e uma assessora.

Foi essa ex-assessora uma das entrevistadas da reportagem do Pioneiro de 23 de outubro de 1981. Era ela quem escrevia os horóscopos lidos por ele na rádio e cuidava de suas finanças:

“Ele não explorava as pessoas, mas pedia dinheiro na medida em que as pessoas acreditavam nele. Sempre encarou seu trabalho como outro qualquer e não cogitava ser um profeta”.

Reportagem do Pioneiro de 23 de outubro de 1981 Jornal Pioneiro / Reprodução

SURPRESA EM 1981

Conforme consta na reportagem do Pioneiro de 1981, a ex-assessora de “Iuri de Nostradamus” espantou-se ao encontrá-lo em Caxias afirmando ser Jesus Cristo reencarnado.

“Álvaro/Iuri era um homem inteligentíssimo, autoritário e temperamental, que monopolizava as pessoas à sua volta. Um homem que se dedicava ao estudo profundo da astrologia, gostava de ler a Bíblia e tinha como livro de cabeceira ‘O Príncipe’, de Maquiavel. Ele não era desequilibrado, tinha às vezes explosões e gritava com todo mundo, mas logo pedia desculpas”.

Quando encontrou-o em Caxias, em 1981, a ex-assessora questionou por que Álvaro/Iuri estava fazendo isso: