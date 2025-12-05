Maior feira de antiguidades da Serra ocorre neste final de semana, em Caxias

Maior feira de antiguidades da Serra Gaúcha ocorre neste sábado e domingo, em Caxias Jonathan Franco / divulgação

São quinze anos de garimpo, que resultaram em um acervo de mais de 70 mil peças, distribuídas em cinco espaços, onde o público pode embarcar em um verdadeiro “túnel do tempo”. Programa obrigatório para quem curte raridades e curiosidades, a feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco – a maior da Serra Gaúcha – encerra 2025 com uma ampla programação. Será neste sábado e domingo, das 9h às 18h, na Rua Ângelo Chiarello, 3.374, bairro Pio X, em Caxias.

Estarão disponíveis móveis antigos, lustres, porcelanas, pratarias, quadros, obras de arte, objetos de decoração, artigos campeiros, geladeiras, máquinas de escrever, colecionáveis, além de centenas de “novidades” de outros tempos. Em clima de Natal, haverá ainda itens sinalizados com 30% de desconto, saldos a R$ 20 e discos de vinil a partir de R$ 5.

Conforme Jonathan, o acervo também contempla coleções das mais diversas peças. Uma delas é um conjunto de cerca 100 lamparinas, fruto de 14 anos de garimpos por Caxias e região (foto abaixo).

Coleção de lamparinas garimpadas nos últimos 14 anos Jonathan Franco / divulgação

Jonathan junto aos modelos que irão compor a Casa do Rádio e Relógio, prevista para inaugurar em março Jonathan Franco / divulgação

CASA DO RÁDIO E RELÓGIO

A última feira do ano também antecipa a grande novidade de 2026: a abertura, em março, da Casa do Rádio e Relógio Jonathan Franco, na Rua Vinte de Setembro, próximo ao Cosmos Hotel. Até o momento, o estoque é de aproximadamente 1.200 modelos, e a expectativa é que esse número chegue a 1.500.

Entram aí raridades RCA Victor, Zenith, Pioneer, gramofones, vitrolas, eletrolas, toca-discos portáteis, despertadores dos anos 1950 e uma infinidade de peças vintage.

Tudo em sintonia com o slogan da casa: “É hora de sintonizar essa onda”.

AGENDE-SE

:: O quê: Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco.

:: Quando: neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

:: Onde: Rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto a Tunado Cars - Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99124.7288, com Jonathan Franco, e também pelo Facebook e Instagram do organizador. A casa também adquire peças antigas, mediante avaliação.

Pratarias, louças, relógios e objetos de decoração integram o acervo de 70 mil peças Jonathan Franco / divulgação