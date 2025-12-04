Livro resgata a história de 50 anos do Sinduscon

Caxias na primeira metade dos anos 1970, época do surgimento do Sinduscon Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Um livro que eterniza as histórias, iniciativas e personagens responsáveis por edificar parte da cultura da Serra Gaúcha. Assim pode ser definida a publicação alusiva aos 50 anos do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Caxias do Sul, o Sinduscon Caxias, lançado no último dia 26, na CIC.

Histórias que Constroem – Meio Século Edificando a Cultura Regional revisita uma trajetória marcada por desenvolvimento, cooperação e protagonismo. Por meio de documentos, fotografias históricas, depoimentos e registros, a obra detalha como o Sinduscon ajudou a moldar a paisagem e o dinamismo urbano da região desde sua fundação, em 13 de agosto de 1974 - época em que Caxias do Sul tinha cerca de 136 mil habitantes.

O primeiro presidente da entidade, Dagoberto de Lima Godoy; a presidente dos 50 anos, Maria Inês Menegotto de Campos; e o membro do Conselho Superior, Rodrigo Postiglione, durante o lançamento do livro e da entrega do troféu do cinquentenário, na CI José Zignani / Divulgação

MEMÓRIAS E CONQUISTAS

Na apresentação da obra, a presidente do Sinduscon, Maria Inês Menegotto de Campos, destaca a relevância histórica do registro.

- Contar cinco décadas de história é um desafio, pois muitas memórias se perdem ao longo do tempo. Este projeto resgata momentos, marcos e personagens que ajudaram a moldar o Sinduscon Caxias e sua relação com a cidade e com a Serra Gaúcha. Reverenciar esse passado é reconhecer a força daqueles que vieram antes de nós - afirma Maria Inês, primeira mulher a presidir a entidade, ao lado de outras mulheres em cargos de vice-presidência.

Autora da obra, Rubia Frizzo ressalta o caráter humano e histórico do livro.

- Cinquenta anos não são apenas datas e registros: são camadas de memória, escolhas, conquistas e, sobretudo, pessoas. Muitas histórias merecem ser lembradas. Algumas visíveis, outras silenciosamente fundamentais - afirma Rubia.

Ilustrando tudo isso, uma vista aérea de Caxias na primeira metade da década de 1970, quando a entidade surgiu (abaixo). Em destaque, a construção do Parque do Sol, edifício que ostentou o título mais alto do Estado durante quase 50 anos, de 1976 a 2024 - os 125 metros do gigante caxiense foram superados pelo Edifício Chardonnay, de Passo Fundo, que bateu nos 140 metros.

A construção do Parque do Sol, no início dos anos 1970, época do surgimento do Sinduscon Caxias Mauro De Blanco / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

DAGOBERTO LIMA GODOY

O livro traz também o olhar do primeiro presidente e fundador do sindicato patronal, dr. Dagoberto Lima Godoy, que relembra o cenário da época e as “quebras de paradigmas” necessárias para estruturar o setor na região.

Conforme Godoy, a aproximação entre construtoras comandadas por engenheiros e arquitetos diplomados e os empreiteiros de mão de obra - herdeiros dos antigos “práticos licenciados” - foi decisiva.

- Em cinco décadas, não se registrou sequer um episódio de greve na região abrangida pelo Sinduscon Caxias - recorda.