Ilda Comerlatto Baldissarelli: desde 1976 no Magnabosco

Dona Ilda soma 36 anos de trabalho no Magnabosco: “Eu sempre adorei tecidos” Acervo pessoal / divulgação

Personagens que se mesclam à trajetória de 110 anos da loja Magnabosco são centenas, milhares.. De clientes a fornecedores, de funcionários a lojistas, designers e criadores, passando por integrantes das várias gerações da família, todos têm uma história de pertencimento com esse ícone do varejo caxiense.

Destacamos hoje dona Ilda Comerlato Baldissarelli, 73 anos, colaboradora mais antiga da loja – e do departamento que fez história no térreo, o dos tecidos, atualmente no segundo andar. Ela começou no “Magna” em 1976, saiu, voltou e segue na casa, sem intenção de parar.

O depoimento de dona Ilda integra o recém-lançado livro comemorativo "Magnabosco - Um Magazine chamado Tempo".

“A minha mãe Cezarina casou em 1949, e o tecido para fazer o vestido dela foi comprado no Magnabosco. Coincidência ou não, hoje, 76 anos depois, eu estou aqui trabalhando no departamento de tecidos dessa mesma loja.

Quando eu era adolescente, lembro que acompanhava minha mãe nas vindas para Caxias. Morávamos no interior, na Linha Sebastopol e, uma vez ao mês, quando ela recebia o salário de professora, vínhamos fazer algumas compras. Eu lembro que eu olhava para as atendentes da Magnabosco e pensava: “Como eu queria ser uma delas!”

Eu sempre adorei tecidos, então, anos depois, quando fui entrevistada pelo André Magnabosco (diretor da época) e ele perguntou em qual setor eu queria trabalhar, não houve dúvida. Em 1976, quando comecei, o carro-chefe eram os tecidos. Éramos em 30 funcionárias nesse segmento. Não tinha calculadora e nenhuma outra modernidade. Só uma máquina de somar. Calculávamos tudo em um talão e depois usávamos a máquina só para fazer a soma final. O setor de tecidos ficava no térreo, onde hoje é o feminino.

Trabalhei aqui alguns anos antes de casar e ter filhas. Depois, saí para cuidar delas e, após algum tempo, voltei para a loja. Sou a funcionária mais antiga, pois já se somam 36 anos de serviço. Aqui, me sinto respeitada, como mulher e também como uma pessoa mais velha. Gosto do meu trabalho e gosto do que faço, principalmente de atender pessoas.

Estou aqui há muito tempo, e tem clientes que atendo neste setor há anos também. Sempre procurei atender bem todos os clientes, para que eles saiam satisfeitos. Enquanto eu tiver saúde, pretendo continuar trabalhando”.

Saúde, dona Ilda!

Ilda (à esquerda) e colegas do departamento de tecidos em 1979 Acervo pessoal / divulgação

O casamento de Cezarina Basso e Leopoldo Comerlato, pais de Ilda, em 1949. Tecido para o vestido de Cezarina foi comprado no Magnabosco Acervo de família / divulgação

O LIVRO

Com pesquisa e produção da jornalista Valquíria Vita, da Legado Histórias de Vida, o livro “Magnabosco - Um Magazine Chamado Tempo” ressalta a forte identificação da marca com a cidade e com a cultura da imigração italiana.

Centenas de fotos do acervo da família Magnabosco – muitas inéditas ou restritas ao círculo familiar – ilustram a narrativa, que destaca ainda os personagens que fizeram parte desse percurso.

A publicação reúne mais de 30 depoimentos, incluindo os de dona Lucy Magnabosco de Paula Moreira – filha dos fundadores Raymundo Magnabosco e Flora Serafini Magnabosco –, do CEO Pedro Sehbe, integrante da quarta geração da família no negócio; de representantes de várias entidades locais e de executivos de marcas de moda nacionais e internacionais, parceiras de longa data.

O livro pode ser adquirido na própria loja e também pelo site www.magnabosco.com.br.