Exposição em Caxias destaca os "nonni" da Serra e do Brasil

Exposição destaca a trajetória de nomes como Abramo Eberle, Lourenço Castellan, Francisco Stedile e Raul Randon Rodrigo Lopes / Divulgação

Personagens que se confundem com a trajetória da imigração italiana no Brasil e na Serra Gaúcha dividem espaço no Pátio da Estação, em Caxias do Sul. É lá que, desde sábado, está sediada a exposição Nonni do Brasil.

Com curadoria e textos do jornalista genovês Oliviero Pluviano, que atuou como correspondente da agência italiana ANSA em São Paulo por mais de 20 anos, a exposição se baseia no projeto "100 Nonni" (100 Avós), que entrevistou, filmou e fotografou centenas de imigrantes italianos do Brasil e coletou depoimentos de seus descendentes.

Iniciado em 2013 com o apoio da Fiat do Brasil, o projeto seguiu em 2020 com “Nonni di São Paulo”, que passou por dez museus e teve como principal patrocinador a Bauducco.

Já em 2024, Pluviano desenvolveu uma exposição com perfis de imigrantes italianos de todo o país, a “Nonni do Brasil”, no Museu Nacional da Emigração Italiana, em Gênova. Agora, por meio da Lei Rouanet e com o patrocínio da Cutrale, essa mostra chega ao Brasil, iniciando por Caxias do Sul, em meio às comemorações do sesquicentenário.

Mostra pode ser conferida no Pátio da Estação, na Rua Olavo Bilac, até 1º de fevereiro Rodrigo Lopes / Divulgação

Onorino Bianchi, Olga Scortagagna Gelain e Ciro Coghetto têm suas trajetórias destacadas na exposição Rodrigo Lopes / Divulgação

Rinaldo Dall Pizzol, Cleodes Piazza e Bez Batti Rodrigo Lopes / Divulgação

RANDON, CLEODES, BELLINI

Com totens fotográficos e textos em forma de deliciosos contos, a curadoria de Oliviero Pluviano traz histórias de nomes como Francesco Matarazzo, Geremia Lunardelli, o conde Ermanno Stradelli, Luigi Bauducco, José Cutrale, Zélia Gattai, Donato di Cunto, Lina Bo Bardi, entre vários outros, mesclados a nomes intrinsecamente ligados ao desenvolvimento da Serra e à cultura da imigração italiana - cada qual associado a seu ofício e área de atuação.





Angelo Giusti, Darcy Loss Luzatto e Frei Aquiles Bernardi Rodrigo Lopes / Divulgação

Entram aí Raul Randon (o rei dos caminhões), Abramo Eberle (o mais jovem empresário), Onorino Bianchi (o colono inesquecível), Lourenço Castellan (o mestre da marcenaria), Darcy Loss Luzzato (o homem do Talian), Angelo Giusti (do hino Mérica! Mérica!), Clovis Tramontina (o rei das facas), Frei Aquiles Bernardi (o pai do Nanetto Pipetta), Paulo Bellini (o rei dos ônibus), João Bez Batti (o escultor do basalto), Cleodes Piazza (a pesquisadora da imigração), Rinaldo Dal Pizzol (o narrador do vinho), Francisco Stedile (o criador da Agrale), Olga Scortegagna Gelain (a benzedeira) e Ciro Coghetto (o jogador de bocha).

Paulo Bellini e Raul Randon Rodrigo Lopes / Divulgação

AGENDE-SE

O quê: exposição Nonni do Brasil.

Quando: até 1º de fevereiro de 2026.

Onde: Pátio da Estação (Rua Olavo Bilac, 363 - Caxias do Sul).

Quanto: entrada franca.

Equipe: Nonni do Brasil conta com autoria e fotos de Oliviero Pluviano (Agência Moby Dick), diagramação de Yves Ribeiro, filmagens dos diretores de Caxias do Sul André Costantin e Daniel Herrera (Transe), arte dos designers gráficos de Lugano Valentina Mion e Simone Lanotte, e expografia e produção da Fare Arte.

