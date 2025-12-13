Exposição resgata a história do futebol amador em Galópolis

Em 1933: Orestes Manfro (à esquerda), patrono do Libertadores, primeiro time de futebol de Galópolis. Verônica Dal Prá (com a bandeira) era a madrinha do clube, e Filomena Manfro (E) acompanhava o pai, patrono do time Sisto Muner / Agencia RBS

Fruto dos 17 encontros realizados junto aos moradores do bairro ao longo de 2025, a exposição virtual "Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis: passado, presente e glória" será lançada oficialmente na próxima terça (16), às 20h, em live no Instagram do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. Dividida em oito eixos temáticos, a mostra destaca os momentos mais representativos das trajetórias dos times de futebol amador da localidade.

Coordenadora-geral da iniciativa, a historiadora e museóloga Geovana Erlo explica que a paixão pela modalidade acompanha Galópolis desde o seu surgimento.

- A modalidade está diretamente ligada ao trabalho e ao movimento operário, que moldam a história do bairro até hoje e foram primordiais para o seu desenvolvimento. Trata-se de um rico patrimônio cultural, que precisamos manter vivo, sobretudo diante do afastamento de parte da juventude - salienta.

A exposição virtual foi construída coletivamente por atletas e ex-jogadores, além de admiradores do futebol de campo e cidadãos interessados em contribuir com a preservação do patrimônio histórico-cultural.

- Em Galópolis, o futebol também está diretamente conectado à sociabilidade e ao senso de pertencimento, consolidando identidades para além do “jogar bola”. Nesse sentido, o Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis surge para eternizar um passado de façanhas, mas também para falar de presente e futuro a partir da união em torno das quatro linhas - enfatiza Geovana.

Amistoso entre o primeiro e segundo times do Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcellos, em 1943 Ver Descrição / Ver Descrição

IMAGENS HISTÓRICAS

Antecipando o conteúdo da exposição, destacamos a disputa amistosa entre o primeiro e segundo times do Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcellos, ocorrida como comemoração à inauguração do novo campo de futebol em 1943 (foto acima).

Estão ali nomes como Arlindo Felippi, Paulo Lazaretti, Waldomiro Pegorini, Waldir Vial, Sadi Barazzetti, Flavio Rippel, Pedro Moschen, Herbert Pellenz, Itacir Borges dos Santos, Hugo Marchioro, Paulina Moschen, Tomaz Vidor, Luiz Moschen, Elmo Rippel, Armando Pellenz, Antonio Moreschi, Arlindo Brusa, Manuel Cardozo, Aquilino Marchi, Aristolino Bridi, Arlindo Forner e Luiz Pauletti.

Na foto que abre a matéria, Orestes Manfro aparece junto à equipe do Libertadores, primeiro time de futebol de Galópolis, em 1933. O grupo era formado pelos jogadores Hercole Belló, Antonio Ortolan, Ricieri Moreschi, Ari Marrenco e Beno Scheneider (atrás); e Olimpio Vieira, Atanagildo Rodrigues, Demetrio Marchioro, Leodorio Belló, Bergozza e Guilherme Vial (à frente).

Em pé à direita, um senhor identificado como “Bicudo”. Verônica Dal Prá (com a bandeira) era a madrinha do clube, e Filomena Manfro (E) acompanhava o pai, patrono do time.

Geovana Erlo coordena o Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. Na imagem, Geovana e os moradores Elzio Tissot, Celso Eduardo de Souza e Daniel Matté (ao fundo) conferem as imagens antigas dos jogos e os times Rosa Maria Diligenti / divulgação

PARCERIAS

O acervo online possui centenas de fotografias e recortes de jornais de diferentes épocas. A catalogação dos materiais ocorreu com o apoio da comunidade local, além de órgãos como o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e o Centro de Memória da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

A exposição é uma realização do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, financiado pela prefeitura de Caxias do Sul, por meio do Financiamento da Arte e Cultura Caxiense (Financiarte), da Secretaria Municipal da Cultura (SMC). A coordenação-geral é de Geovana Erlo, e a produção cultural é assinada por Juli Pandolfo Conexões Criativas.

AGENDE-SE

:: O quê: live de lançamento da exposição virtual "Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis: passado, presente e glória".

:: Quando: terça, 16 de dezembro, às 20h.

:: Onde: transmissão ao vivo via Instagram do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. Após o lançamento, a exposição virtual poderá ser visitada de forma permanente no site www.inventarioparticipativodegalopolis.com.

APOIADORES

Alex Gazola, Alexandre Vial, Ari Piamolini, Carlinhos Tissot, Caroline Dalcorno, Celso Eduardo de Souza, Cíntia Moschen, Cláudio Martinelli, Comissão Gestora do Campo de Futebol de Galópolis, Daniel Matté, Elzio Tisott, Erni Pegorini, Fernando Marchioro, Flávio Camelo, Flávio H. Sirtoli, Francisco Belló (Chico), Gelson Aguzzoli, Glademir Luis Isoton (Balin), Helena Valduga, Heleno Barazzetti, Isabel Dapont, João Cesar Nicoletti, João Fillini, Joel Antonio Furlan, José Carlos da Silva (Café), José Carlos Nicoletti, José Dapont, Juarez Furlan (Chico), Kalil Sehbe Neto, Lari Barazzetti, Luis Thomazzoni (Ídia), Maria Luiza Borges, Mário Moschen, Moacir Menegol, Oelerson Aparecido Alves (Baiano), Olinda Dal Picol, Oscar Comerlato (Oscarito), Raul Debastiane, Rejane Fátima da Silveira Dutra, Renata Brustolin, Reni Maria Dapont, Rita Dal Picolli, Rita Furlan, Rivelino Dalpicol, Romulo Debastiane, Rose Sirtoli, Rudinei Forner, Sidnei Canuto, Sonia Maria Isoton Faoro, Sueli Tisott, Teresinha de Fátima Ceccatto, Terezinha Felippi, Thais Dal Picolli, Valdecir Tessaro (Tchipa), Valdirene Isoton Betiol, Vilmar Furlan (Lateliê) e Volnei Rigon.

ACERVO

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, Celso Eduardo de Souza, Centro de Memória da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Clóvis Silva, Elzio Tisott, Flávio Sirtoli, Gerson Felippi, Gilmar Norberto Basso, Instituto Hércules Galló, José Dapont (Zeca, in memoriam), Jurema Dapont, Movimento Circulista Brasileiro, Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, Raul Romeu Debastiani, Romano Felippi, Rosa Maria Diligenti, Terezinha Felippi e Vilmar Marchioro (Barriga, in memoriam), time de futebol Vicenza e times do Rio Grande do Sul.



