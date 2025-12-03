As audições de piano de Cleufe Andreazza nos anos 1930

Cleufe Andreazza (com as flores) e seus alunos no salão de música da casa da família, em 1936. Entra as crianças sentadas no chão está Temis Andreazza Sehbe (olhando para a câmera) Julio Calegari. / Divulgação

Professora de piano de diversas gerações de caxienses, Cleufe Andreazza fez das audições de seus alunos mais do que uma impecável apresentação de final de ano: elas costumavam ser também um badalado evento social.

Entram aí tanto os concertos realizados na casa da família (o Palacete Andreazza, defronte à Praça Dante Alighieri) quanto os recitais no Clube Juvenil e no Recreio da Juventude. Reproduzimos aqui alguns desses momentos, destacados em jornais das décadas de 1930 e 1940 – quando ter aulas com a musicista era disciplina obrigatória na formação da elite local.

Edição do jornal “A Época” de 1º de janeiro de 1940 trouxe o relato da audição ocorrida em finais de 1939:

“Realizou-se quarta-feira última, dia 27 de dezembro, a audição de piano dos alunos da professora Cleufe Andreazza, a qual compareceu grande número de convidados. A audição, que teve início às 21h, na residência dos progenitores da professora, prolongou-se até a meia-noite, finda a qual foi servido aos presentes doces e bebidas. O bem organizado programa foi executado com brilhantismo pelos alunos de Cleufe, que foram muito aplaudidos”.

Conforme o texto, a turma de 1939 era formada por Pilar Tirado, Henrique Grossi, Ruth Vagner, Roberto Veronese, Flavinha Lohmann, Maria Alvarenga, Céres Falcão, Milton Menegotto, Aedy Karan, Tulio Menegotto, Nelly Veronese, Neda Ungaretti, Renée Lohmann, Gessy Agostinelli, Vera Serafini, Nena Pieruccini, Ignez Falcão e Vasco Campagnolo.

Na imagem acima, a audição ocorrida na casa da família em dezembro de 1936. Cleufe (sentada ao centro) aparece com um ramalhete de flores ofertado pelos alunos. Entre as crianças sentadas no chão está Temis Andreazza (Sehbe), aluna e prima de Cleufe.

Infelizmente, não temos a identificação dos outros. Você reconhece mais algum? Informações para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com.

Reportagem do jornal A Época de 1º de janeiro de 1940, que trouxe o relato da audição ocorrida em finais de 1939 Jornal A Época / Reprodução

Cleufe Andreazza (primeira sentada, à esquerda) durante uma confraternização em 1938. Ao centro, com o bebê, o fotógrafo Jacob Kappes. Sentada, à sua frente, Lucia Carbone, esposa do médico Romulo Carbone Jacob Kappes / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

A FAMÍLIA

Filha de João Andreazza e Otávia Maggi Andreazza, Cleufe Cecília Andreazza desde cedo recebeu estímulo para o aprendizado da música. Abastada, a família forneceu todos os meios necessários para que a jovem expressasse – e consolidasse – um potencial artístico nato.

Conforme informações contidas no livro Família Andreazza no Rio Grande do Sul, de Romeu Andreazza, Cleufe formou-se pianista aos 16 anos, no Conservatório de Porto Alegre. Aos 20, concluiu o curso de aperfeiçoamento no Real Conservatório de Bologna, na Itália, sendo diplomada no grau mais alto e agraciada com a medalha de ouro. Também apresentou-se no lendário Scala de Milão.

Contemporânea de mestras como Dyna Braghirolli e Lola Giesen – e professora de vários outros nomes expressivos do piano caxiense, como Lorita Sanvito Andreazza e Nestor Campagnolo –, Cleufe casou com o empresário Carlos Gonçalves de Oliveira, com quem teve quatro filhos: Cleufe, Antonio, Cecília e João. Após a morte de Carlos, em 1953, ela uniu-se em segundas núpcias com o general Edson de Carvalho Leme.

Reportagem do jornal O Momento destacando a audição de 18 de dezembro de 1937 Jornal O Momento / Reprodução

BADALAÇÃO NO PALACETE DA JÚLIO

As audições de Cleufe no salão de música do Palacete Andreazza costumavam ser acompanhadas também por jornalistas e representantes de vários órgãos de imprensa, tanto de Caxias quanto de Porto Alegre.

A audição de 18 de dezembro de 1937, por exemplo, reuniu profissionais dos jornais O Momento, A Época, Correio do Povo, Diário de Notícias, Folha do Nordeste e Giornale del Agricoltore, além da lendária Revista do Globo.

Na imagem abaixo, de 1947, vemos o trecho da Av. Júlio de Castilhos em frente a então Praça Ruy Barbosa. Contam os mais antigos que, ao passar por ali, era possível ouvir o som do piano de Cleufe ecoando pelas janelas do Palacete Andreazza - o prédio mais alto, ao centro, erguido em 1928 e que, por anos, abrigou também o mítico Café América.

Coisas de quase um século atrás…

Av. Júlio e Praça Dante em 1947: o Palacete Andreazza (o prédio mais alto, ao centro), onde Cleufe Andreazza morava, tocava e ensinava Reno Mancuso / Acervo de Renan Carlos Mancuso,divulgação