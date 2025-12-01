A roda dos expostos de Angelina Michielon: o gesto que antecedeu o orfanato em Caxias do Sul

O orfanato Santa Terezinha nos anos 1940: as irmãs do Imaculado Coração de Maria, as meninas órfãs e as bolsistas em frente ao antigo prédio de madeira da Rua Angelina Michielon (atual Colégio Madre Imilda) Ver Descrição / Ver Descrição

De vida breve, porém marcante, na comunidade do antigo bairro Nossa Senhora de Lourdes, Angelina Michielon (1888-1930) foi uma das personagens destacadas no livro Nossas Mulheres... que ajudaram a construir Caxias do Sul, lançado em 2005 pelas autoras Leonor Aguzzoli e Maria Abel Machado. E sua história de altruísmo e dedicação ao próximo está diretamente atrelada às origens do Orfanato Santa Terezinha e do posterior Colégio Madre Imilda.

Destacamos aqui, porém, uma prática de Angelina anterior à fundação do orfanato, em 1928: a roda dos expostos, instalada na casa em que a jovem acolhia meninas carentes (a sua própria residência), no bairro Lourdes, em meados da década de 1920.

Também chamado de “roda dos enjeitados”, esse mecanismo secular consistia em uma espécie de portinha giratória embutida na parede, usada para a entrega anônima de recém-nascidos. A mãe depositava o bebê no cilindro do lado de fora, girava a roda e, do lado de dentro, freiras ou cuidadoras acolhiam o rebento – aquele que “expunha” a criança não era visto por aquele que a recebia (confira mais detalhes no quadro mais abaixo).

"Santinho" de lembrança do falecimento de Angelina Michielon, em 1930 Acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. / Divulgação

NA IMPRENSA

Parte dessa história foi recordada por Joaquim Pedro Lisboa na crônica "A Roda, o Orfanato e dona Angelina Michielon", publicada no jornal "O Momento" de 31 de maio de 1947 – 17 anos após o falecimento de Angelina, em 1930. Confira parte do texto original:

“Um dia, uma modesta e bondosa senhora, dona Angelina Michielon, inspirada no bem e nos sentimentos de mulher, idealizou e criou a roda… Sim, a roda dos expostos. Uma roda tosca de pinho, que era vista por uma abertura na parede e que, por alguns anos, funcionou em uma casa de sua propriedade, no extremo leste da Rua Sinimbu. Para ali foram levadas várias criancinhas recém nascidas... Pais ou mães desalmados ali iam ter... quem sabe, por causa da vida?... um drama então, daqueles que os preconceitos sociais obrigam a esconder?

O que é certo é que a roda recebia, pelas caladas das noites ou pelas madrugadas enregelantes, esses inocentes que, sabiam, o coração bondoso de dona Angelina amparava. À sua custa, sobre suas vistas, muitas dessas crianças foram criadas. Quando acontecia ouvir-se o vagido de um exposto, dona Angelina andava da sala para a cozinha, preocupada na colocação daquele ente, o qual, sem o amparo de alguém, talvez viesse tornar-se um desses tantos párias da sociedade.

De casa em casa era vista, pedindo para receber a criança, essa criança que havia sido levada até a sua roda acolhedora. E foi dessa roda modestíssima que surgiu a ideia do orfanato, doando dona Angelina o que herdara para essa instituição, cujos benefícios de ordem moral são, hoje, incalculáveis.

Mas a roda da dona Angelina não parou... continua rodando através do tempo, sobre o impulso da inspiração. O albergue que ela imaginou, que deu início à sombra de suas economias próprias, vai se tornando grande, cada vez maior, agasalhando muitas outras crianças que não conhecem e que nem sabem que existiu dona Angelina, mas que deverão ser educadas guardando respeitosamente a sua lembrança”.

Matéria do jornal O Momento de 31 de maio de 1947 destacando a prática da roda dos expostos por dona Angelina Michielon Jornal O Momento / reprodução

NA RÁDIO CAXIAS

A crônica de Joaquim Pedro Lisboa publicada em 31 de maio de 1947 no jornal "O Momento" também foi lida ao microfone da então ZYF-3 Rádio Caxias do Sul, a Rádio Caxias – inaugurada um ano antes, em 27 de abril de 1946.

Recriação da roda dos expostos da Santa Casa de Porto Alegre, em 2022 Jonathan Heckler / Agencia RBS

HISTÓRIA

:: A entrega de bebês nas rodas dos expostos era considerada uma alternativa ao aborto e ao infanticídio - oferecendo um local seguro para que os recém-nascidos abandonados fossem acolhidos e criados por instituições de caridade, como as Santas Casas de Misericórdia.

:: O mecanismo era simples: a roda contemplava um bocal de cerca de 50 centímetros, que ficava voltado para a rua, ao lado da porta da instituição. Dentro, havia um pequeno colchão, onde era deixado o bebê, geralmente acompanhado de um bilhete – ora traduzindo o sentimento de dor que compreendia a decisão, ora clamando pela caridade da instituição. Depois, a pessoa girava uma manivela, fechando a frente para que o acesso do lado interno fosse aberto. Por fim, tocava um sino, avisando os responsáveis que uma criança havia sido deixada ali para os cuidados.