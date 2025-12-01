Memória

Memória
Notícia

A roda dos expostos de Angelina Michielon: o gesto que antecedeu o orfanato em Caxias do Sul

Prática de acolhimento de crianças abandonadas deu origem ao Orfanato Santa Terezinha, embrião do Colégio Madre Imilda

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS