Quando apitavam as fábricas

O complexo da Gethal, na então Sétima Légua de Caxias, em 1954. Apito (ao centro) “fazia-se ouvir em quase toda a zona urbana e arredores, de acordo com as condições de vento” Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

A memória afetiva – e auditiva – do senhor Almiro Zago nos traz de volta a sonoridade dos apitos das antigas fábricas de Caxias. Compartilhamos aqui esse rico relato, publicado originalmente no Facebook do autor e na página Caxias do Sul Contemporânea – agora mesclado a algumas imagens das firmas citadas por ele.

“Sim, houve um tempo em que havia fábricas com apitos em Caxias. Quem se lembra? Era esse o costume das fábricas com muitos empregados e que dispunham de vapor de caldeira para acionar o instrumento sonoro. Claro, servia para assinalar a aproximação e o começo, o intervalo e o final dos turnos de trabalho. De lambuja, ajudava a fortalecer a imagem das indústrias, tanto que muita gente sabia identificá-las pelo seu apito característico.

Dos primeiros anos 1950, soa na minha lembrança o apito da Gethal, empresa estrangeira fabricante de compensados e que emprestava o seu nome ao bairro onde funcionava, o atual São José. Potente e grave, fazia-se ouvir em quase toda a zona urbana e arredores, de acordo com as condições de vento, como se fosse um grande navio a zarpar do porto. Ou mil touros enraivecidos mugindo ao mesmo tempo, como repetia um vizinho meu. Muitos caxienses controlavam o correr do dia por meio da pontualidade britânica dos sete toques do apito da Gethal, entre seis da manhã e dez da noite.

Depois, no rumo do centro da cidade, na Rua Moreira César, era a Tecelagem Marisa a convocar pelo apito seus empregados, mulheres em sua maioria. Pela manhã, por exemplo, o faziam soar por três vezes entre sete e quinze e sete e meia. O seu som, embora nem fosse muito forte, parecia um coro feminino de vozes roucas a boca “chiusa”.

Nas imediações daquela fábrica de tecidos, mas na Rua Visconde de Pelotas, onde ultimamente vem funcionando um serviço do INSS, a firma Bebidas Marumby lançava ao ar o seu sinal. Aos meus ouvidos chegava como prolongado mugido de vaca no pasto. E logo acima, a três quadras da Praça Dante Alighieri, em lugar atualmente ocupado por dois grandes supermercados, operava com sua alta chaminé a Cooperativa Madeireira Caxiense.

A “fábrica de tecidos” Tecelagem Marisa, numa bucólica Rua Moreira César, nos anos 1950 Acervo IBGE / reprodução

Anúncio da firma “Marumby Aperitivos”, na Rua Visconde de Pelotas (INSS), publicado no jornal “A Época” em outubro de 1949 Jornal A Época / reprodução

O TREM

Se o apito da Tecelagem Marisa lembrava vozes femininas roucas, esse da Cooperativa estava mais para coral de barítonos roucos a todo o volume. Sem graça, mesmo, em agudo metálico, rasgava o espaço o silvo da Industrial Madeireira, na Marechal Floriano com Antônio Prado.

Outras indústrias havia que utilizavam o sistema, porém a minha memória ainda não conseguiu capturar seus nomes e nem sua localização. Naqueles tempos, inexistia consciência ecológica, e a poluição sonora, ao que me lembre, a ninguém incomodava. Aliás, nem eram conhecidas essas expressões.

Mas o fascínio maior viria com o marcante apito do trem. À tarde, pelas quatro e meia, a densa fumaça escura expelida pela chaminé anunciava a sua chegada lá pelos fundos do quartel do Exército. E quando se aproximava da Avenida Rio Branco, que iria cruzar, repetidos apitos de alerta precediam a locomotiva a puxar os vagões rumo à Estação Ferroviária. Tudo passa, diz antiga máxima.

De há muito Caxias do Sul não sabe o que seja o apitar de um trem. E aquelas fábricas e seus apitos silenciaram para sempre”. (Almiro Zago).



