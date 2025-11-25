Luzinhas na Júlio e três árvores de Natal em 1965

“A Prefeitura Municipal, no recém-findo ano de 1965, ampliou a sua colaboração para a ornamentação da cidade, dando-lhe um aspecto mais atraente e festivo para as comemorações de Natal. Além da árvore estilizada que há vários anos vem sendo erguida na Praça Ruy Barbosa, nesta oportunidade foram colocados mais dois pinheirinhos: um em São Pelegrino, na Praça João Pessoa, outro em Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Abramo Eberle, que contribuíram para marcar mais profundamente o espírito de Natal e para a mais intensa alegria, principalmente da garotada caxiense. Além destas árvores, feericamente iluminadas, as ruas do Centro receberam decoração com motivos natalinos, numa iniciativa, aliás, das mais louváveis do comércio varejista situado naquelas ruas. De ano para ano, esta ornamentação vai sendo mais extensa e, por certo, nos anos vindouros, estender-se-á aos vários bairros da cidade”.