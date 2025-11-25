Memória

Luzinhas na Júlio e três árvores de Natal em 1965

Dois pinheirinhos extras foram instalados na Praça João Pessoa, em São Pelegrino, e na Praça Abramo Eberle, em frente ao Monumento ao Imigrante

Rodrigo Lopes

