Luzinhas na Júlio e três árvores de Natal em 1965

Em meio à programação do Natal Brilha Caxias - com destaque para o túnel iluminado da Av. Júlio de Castilhos -, trazemos algumas imagens da decoração natalina que encantava a cidade na década de 1960.
Para quem lembra, além da árvore de Natal instalada dentro do chafariz da então Praça Ruy Barbosa, outros dois “pinheirinhos” decoravam os extremos da Júlio.
Matéria do Pioneiro de 8 de janeiro de 1966 (reprodução abaixo) destacou as estruturas instaladas junto à Praça Vestibular Abramo Eberle, defronte ao Monumento ao Imigrante, e também na Praça João Pessoa, em São Pelegrino:
“A Prefeitura Municipal, no recém-findo ano de 1965, ampliou a sua colaboração para a ornamentação da cidade, dando-lhe um aspecto mais atraente e festivo para as comemorações de Natal. Além da árvore estilizada que há vários anos vem sendo erguida na Praça Ruy Barbosa, nesta oportunidade foram colocados mais dois pinheirinhos: um em São Pelegrino, na Praça João Pessoa, outro em Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Abramo Eberle, que contribuíram para marcar mais profundamente o espírito de Natal e para a mais intensa alegria, principalmente da garotada caxiense. Além destas árvores, feericamente iluminadas, as ruas do Centro receberam decoração com motivos natalinos, numa iniciativa, aliás, das mais louváveis do comércio varejista situado naquelas ruas. De ano para ano, esta ornamentação vai sendo mais extensa e, por certo, nos anos vindouros, estender-se-á aos vários bairros da cidade”.
Na imagem que abre a matéria, a extensão da Av. Júlio captada a partir da Rua Dr. Montaury, com as luzinhas chegando até o bairro São Pelegrino (ao fundo).
Detalhe: uma árvore de luzes também decorava o terraço do Edifício Prataviera, inaugurado no final dos anos 1950.