Livro resgata a trajetória da comunidade de São Luiz, em Farroupilha

Um lugar, uma vida, centenas de lembranças. A partir desse mote “nasceu” o livro A vida deste meu lugar, em que a professora Ângela Maria Jung Silvestrin e a psicóloga Stela Maris Lovatto Ter Sarkissoff resgatam a história da antiga comunidade de São Luiz, no interior de Farroupilha.
O projeto iniciou de forma despretensiosa. O primeiro texto, escrito para as comemorações do centenário da localidade, em 2017, serviu para despertar o desejo de ouvir e registrar as histórias dos moradores.
Assim, foram organizadas rodas de conversa sobre assuntos caros aos grupos: desde as festas comunitárias, nascimentos, casamentos e falecimentos, até momentos históricos, como a chegada da energia elétrica e do trem. No total, foram mais de 50 relatos.
– Decidimos convidar todas as famílias para contar suas histórias. Uma pessoa recordava um fato, outra complementava, formando um mosaico de informações que surpreendiam os mais jovens. Eles desconheciam que a vida era assim até bem pouco tempo atrás – explica Ângela.
MEMÓRIAS DE MAIS DE UM SÉCULO
Conforme Stela, muitas famílias escreveram suas memórias, enquanto outras se dispuseram a contá-las oralmente, deixando a cargo dela e de Ângela o registro no papel.
– Desejávamos organizar um trabalho coletivo que falasse sobre as vivências dessas pessoas, que, juntas, acompanharam as transformações sociais, culturais e tecnológicas do século 20 – conta Stela.
Detalhe: o título A vida deste meu lugar é inspirado no verso da composição Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brandt (... a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar) e refere-se à Estação Tiradentes, com a chegada e a partida do trem.
ACERVO DE FOTOS
No relatos do livro também são destacados locais que fazem parte da trajetória dos moradores, como a Associação Grêmio São Luiz, a Escola Tiradentes, a Escola Estadual Carlos Fanton e a Escola Lidovino Antônio Fanton.
Todo esse conteúdo, obviamente, veio recheado de dezenas de imagens históricas coletadas com as famílias. Na breve seleção desta página alguns desses momentos, como a inauguração da parada de trem José Fanton, em 1951; uma insólita corrida de carrinhos de lomba, nos anos 1940; e a tradicional produção de salame pela família Silvestrin, em meados de 1970.
NAS ESCOLAS
:: Lançada nesta sexta-feira, no salão da comunidade de São Luiz, a obra também pode ser adquirida com as autoras Ângela Maria Jung Silvestrin, pelo (54) 99129.0855, e Stela Maris Lovatto Ter Sarkissoff, pelo (54) 99651.0243.
:: Exemplares também serão doados a escolas e bibliotecas de Farroupilha.