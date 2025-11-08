Livro resgata a trajetória da comunidade de São Luiz, em Farroupilha

A inauguração da parada de trem José Fanton, em 1951 Acervo de família / reprodução

Um lugar, uma vida, centenas de lembranças. A partir desse mote “nasceu” o livro A vida deste meu lugar, em que a professora Ângela Maria Jung Silvestrin e a psicóloga Stela Maris Lovatto Ter Sarkissoff resgatam a história da antiga comunidade de São Luiz, no interior de Farroupilha.

O projeto iniciou de forma despretensiosa. O primeiro texto, escrito para as comemorações do centenário da localidade, em 2017, serviu para despertar o desejo de ouvir e registrar as histórias dos moradores.

Assim, foram organizadas rodas de conversa sobre assuntos caros aos grupos: desde as festas comunitárias, nascimentos, casamentos e falecimentos, até momentos históricos, como a chegada da energia elétrica e do trem. No total, foram mais de 50 relatos.

– Decidimos convidar todas as famílias para contar suas histórias. Uma pessoa recordava um fato, outra complementava, formando um mosaico de informações que surpreendiam os mais jovens. Eles desconheciam que a vida era assim até bem pouco tempo atrás – explica Ângela.

Rosangela, Gervásio e Paulo Silvestrin durante a produção de salame caseiro, em 1970 Acervo de família / reprodução

Acervo de família / reprodução

Alunos durante a colheita na horta da Escola Tiradentes em 1954 Acervo de família / reprodução

MEMÓRIAS DE MAIS DE UM SÉCULO

Conforme Stela, muitas famílias escreveram suas memórias, enquanto outras se dispuseram a contá-las oralmente, deixando a cargo dela e de Ângela o registro no papel.

– Desejávamos organizar um trabalho coletivo que falasse sobre as vivências dessas pessoas, que, juntas, acompanharam as transformações sociais, culturais e tecnológicas do século 20 – conta Stela.

Detalhe: o título A vida deste meu lugar é inspirado no verso da composição Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brandt (... a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar) e refere-se à Estação Tiradentes, com a chegada e a partida do trem.

Corrida de carrinhos de lomba na década de 1940 Acervo de família / reprodução

Outro registro da inauguração da parada de trem José Fanton, em 1951 Acervo de família / reprodução

A última passagem do trem Minuano, em 1958 Acervo de família / reprodução

ACERVO DE FOTOS

No relatos do livro também são destacados locais que fazem parte da trajetória dos moradores, como a Associação Grêmio São Luiz, a Escola Tiradentes, a Escola Estadual Carlos Fanton e a Escola Lidovino Antônio Fanton.

Todo esse conteúdo, obviamente, veio recheado de dezenas de imagens históricas coletadas com as famílias. Na breve seleção desta página alguns desses momentos, como a inauguração da parada de trem José Fanton, em 1951; uma insólita corrida de carrinhos de lomba, nos anos 1940; e a tradicional produção de salame pela família Silvestrin, em meados de 1970.

Livro foi lançado nesta sexta-feira, no salão da comunidade, no interior de Farroupilha Acervo pessoal / reprodução

NAS ESCOLAS

:: Lançada nesta sexta-feira, no salão da comunidade de São Luiz, a obra também pode ser adquirida com as autoras Ângela Maria Jung Silvestrin, pelo (54) 99129.0855, e Stela Maris Lovatto Ter Sarkissoff, pelo (54) 99651.0243.