Galópolis e os vitrais que “escaparam” do incêndio em 1945

Vitrais são um dos destaques da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Galópolis Roni Rigon / Agencia RBS

Símbolo máximo da religiosidade do povo de Galópolis, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia levou cerca de nove anos para ser entregue à comunidade. E pode- se dizer que, do tijolo avulso doado ao serão voluntário, o bairro inteiro colaborou com a obra, iniciada em 1938 e concluída em 1947.

Antigo gerente do Lanifício São Pedro, João Laner Spinato ( 1899- 1977) recordou de vários episódios curiosos ocorridos durante aquele período. As histórias integram a coletânea E Assim Eles Contavam..., organizada pela filha Lori Spinato Torresini em 1998.

Uma delas diz respeito aos belíssimos vitrais, produzidos pela Casa Genta, de Porto Alegre. Conforme Spinato, eles quase foram perdidos:

“Assim que os vitrais ficaram prontos, foram guardados no antigo almoxarifado da fábrica ( Lanifício São Pedro), que ficava no corredor ao lado da fiação cardado. Quando do pavoroso incêndio que destruiu prédio e maquinário da mesma fiação ( em 29 de janeiro de 1945), o almoxarifado estaria irremediavelmente perdido e, com ele, os vitrais, não fosse ter ficado de pé justamente e somente a parede em frente, possibilitando acorrer com baldes de água. Esse trabalho salvou os vitrais da destruição, foi uma graça de Nossa Senhora.”

Vitrais são um dos destaques da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Galópolis Roni Rigon / Agencia RBS

O INÍCIO

O programa de inauguração da igreja, nos dias 1 º e 2 de março de 1947, teve como ponto alto a visita de Dom Carlo Chiarlo, embaixador do Vaticano no Brasil. Antes de abrir o templo oficialmente, o núncio apostólico, juntamente com a comitiva, o bispo Dom José Baréa e dezenas de sacerdotes, procedeu a bênção externa da igreja.

Já o ingresso para a sagração interna deu- se ao som do Coral Nossa Senhora de Pompéia, formado pelos cantores Luis Gazola, José Fontana, Argemiro Rigon, Elzira Fellipi, Luiza Forner e Zaira Gemin, sob a batuta do organista Willy Zengerling.

Também ocorreram o traslado do Santíssimo Sacramento da antiga para a nova igreja, a inauguração do rosário iluminado na torre e a bênção dos fiéis.

Os vitrais à época da inauguração da igreja, em março de 1947 Acervo de Therezinha Spinato Bissaco / divulgação

Um dos momentos da primeira celebração na nova igreja, em março de 1947 Acervo de Therezinha Spinato Bissaco / divulgação

HOMENAGEM

Após a missa, celebrada pelo monsenhor João Meneguzzi, vigário geral da Diocese de Caxias do Sul, uma solenidade na sacristia homenageou o paraninfo benemérito da festa, o industrialista Ismael Chaves Barcellos. Na imagem abaixo, vemos Ismael (de terno escuro), acompanhado pelo filho José Chaves Barcellos (à direita) e parte da família.