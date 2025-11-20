Feira de antiguidades e visita guiada resgatam a história do Pátio Eberle 

Passeio pela história do prédio: o Pátio Eberle “subindo” no início dos anos 1940, ainda sem a casinha, inaugurada em 1946, e sem o relógio, surgido em 1955 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Do térreo ao terraço, histórias e memórias afetivas não faltam ao prédio da antiga Metalúrgica Abramo Eberle, atual Pátio Eberle. E um programa duplo neste sábado (22) promete despertar ainda mais a curiosidade e as lembranças de quem passar por lá. Além da tradicional visita guiada destacando os pontos históricos do edifício, a segunda edição da feira de antiguidades “Eberle volta para casa” promete levar o público de volta aos tempos do lendário Varejo da Eberle.

Por meio de uma parceria entre o Antiquário Jonathan Franco e o Pátio Eberle, estarão sendo comercializados faqueiros, baixelas, jarras, castiçais, facas para churrasco, conjuntos de chá, café e sobremesa, baldes de gelo, petisqueiras, galheteiros, peças sacras, espadas, luminárias e uma infinidade de outros artigos - alguns ainda lacrados e nas caixas originais.

Além de itens de cutelaria, montaria e selaria, estarão disponíveis as clássicas lamparinas reeditadas em 1996 - ano do centenário da empresa -, catálogos originais e os dois livros emblemáticos sobre a trajetória da metalúrgica e de seu fundador, editados em 1943 e 1947: Abramo Já Tocou e O Milagre da Montanha, ambos de autoria de Álvaro Franco.

O “garimpeiro” Jonathan Franco em meio às centenas de raridades Eberle Rodrigo Lopes / divulgação

As clássicas facas de churrasco ricamente decoradas e os faqueiros Jonathan Franco / divulgação

As réplicas das primeiras lamparinas que deram origem ao império de Abramo Eberle Jonathan Franco / divulgação

INÍCIO EM 1949

Impossível, nessa época do ano, não relacionar a feira de raridades Eberle com um costume do caxiense “raiz” entre os anos 1950 e 1980: conferir as novidades da empresa nas famosas vitrines do Varejo da Eberle - principalmente à noite, iluminadas.

Conforme já destacado neste espaço, o Varejo Eberle abriu as portas em 12 de abril de 1949. Espécie de cartão de visita da cidade, o espaço chefiado pelo senhor Enio Arioli a partir de 1952 era destino obrigatório para turistas e caravanas vindas de vários pontos do país e do Exterior – principalmente durante a Festa da Uva, quando ônibus lotados estacionavam em frente à loja. Personalidades como o presidente Getúlio Vargas e as misses Martha Rocha e Terezinha Morango circularam por lá.

Ilustres ou não, todos os visitantes eram recepcionados por Arioli e por um grupo de atendentes treinado para oferecer e demonstrar o que de melhor era produzido pela metalúrgica. Outro ponto alto do espaço eram suas vitrines ricamente decoradas, tanto para seduzir os clientes quanto para faturar os primeiros lugares dos concursos promovidos em datas especiais.

O slogan do varejo? Presentes que duram a vida inteira, conforme destacado no anúncio abaixo, de 1958. Alguém duvida? É só passar lá neste sábado e conferir…

Anúncio de 1958 destacando as clássicas peças Eberle, várias delas disponíveis na feira deste sábado Reprodução / divulgação

Anúncio publicado no Pioneiro de 23 de dezembro de 1968 destacando os presentes oferecidos no Varejo da Eberle e expostos nas antigas vitrines natalinas Jornal Pioneiro / reprodução

Anúncio de 1968 destacando o crediário e os faqueiros Reprodução / divulgação

VISITA GUIADA

Conduzida por este colunista, a visita guiada pelo Pátio Eberle ocorre neste sábado, das 9h às 11h. Serão destacadas curiosidades sobre a trajetória do edifício, inaugurado em 1946, e detalhes sobre alguns dos clássicos símbolos arquitetônicos, como a marca registrada “Piteira”.

No terraço, o público também poderá conferir de perto a casinha de madeira que reproduz a primeira funilaria de Abramo Eberle e o relógio - inaugurado há 70 anos, em 1955.

Inscrições gratuitas e limitadas no Instagram @patioeberle.

Espadas e sabres também integram o acervo Jonathan Franco / divulgação

Artigos sacros e catálogos originais de 1950 Jonathan Franco / divulgação

Quem não lembra de peças como essas? Jonathan Franco / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: Feira de antiguidades Eberle volta pra casa, promovida pelo Pátio Eberle em parceria com o Antiquário Jonathan Franco.

:: Quando: neste sábado (dia 22), a partir das 9h.

:: Onde: Pátio Eberle (Rua Sinimbu, 1.670 - Caxias do Sul).

:: Quanto: entrada franca.







