Família Gadler: a grafia correta de um sobrenome extinto

A família de Francisco Gadler em 1910. À frente, Virgina Gadler, Rosa Oss Emer Gadler, o menino Giacomo Gadler, Francisco Gadler e Vitória Gadler (irmã de Francisco). Atrás, Vitória Gadler (filha de Francisco), Raquel Gadler e uma criança sem identificação Acervo de família / divulgação

O texto a seguir, enviado pela leitora Cristina Inês Menegotto, fornece informações sobre as origens da família Gadler e as diversas gerações que assinaram o sobrenome. Cristina é filha de Terezinha Gadler, a última descendente dessa linhagem.

“Giacomo Antonio Gadler migrou para o Brasil acompanhado de sua esposa, Lucia Oss Emer. Ambos sabiam ler e escrever, o que era raro entre os imigrantes da época. O casal fixou-se no Lote nº 4 do Travessão Hermínia, em Caxias do Sul, onde nasceram seus dois filhos: Vitória e Francisco Gadler.

Vitória permaneceu solteira e faleceu em agosto de 1931. Já Francisco casou-se com Rosa Oss Emer, com quem teve seis filhos: Virgínia, Raquel, Vitória, Giácomo, Stefano e Lúcia Gadler. Com o tempo, as filhas casaram e passaram a usar o sobrenome dos maridos.

Stefano Gadler casou com Maria Gema Giacomelli, mas não tiveram filhos. Giacomo Gadler casou-se com Joseppina Perini. Eles tiveram três filhas: Ignes Gadler, Olga Gadler e Terezinha Gadler. Ignes Gadler Oss faleceu em junho de 2009, deixando duas filhas: Circe Justina Oss (falecida) e Ivaldina Cecília Oss. Olga Gadler Isoton faleceu em agosto de 2014, deixando os filhos Rosa, Jorge, Alice, Margarete, Marcos e o falecido Sérgio Isoton. Terezinha Gadler, casada com Waldemar Menegotto, teve duas filhas e faleceu em julho de 2025, deixando saudades aos familiares.

Rosa Oss Emer Gadler e Francisco Gadler Acervo de família / divulgação

Terezinha foi a última descendente direta a portar o sobrenome Gadler. Embora existam muitos descendentes vivos de Giacomo Antônio Gadler e Lucia Oss Emer Gadler, nenhum deles carrega mais o sobrenome da família. Em Caxias do Sul, não há ruas ou avenidas que homenageiem essa linhagem.

A grafia correta do sobrenome sempre foi Gadler, como prova o registro de nascimento dos filhos assinado por Francisco Gadler, embora registros antigos revelem variações como Glader, Galder e Gader. Em outros Estados brasileiros, o sobrenome pode ser encontrado, mas sem vínculo com os descendentes diretos de Giacomo Antonio Gadler.

Com o falecimento de Terezinha Gadler, encerra-se oficialmente, em Caxias do Sul, a linhagem nominal da família Gadler”.

Rosa Oss Emer Gadler e Francisco Gadler Acervo de família / divulgação

Terezinha Gadler faleceu em 2025 Acervo de família / divulgação