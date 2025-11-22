A antiga casa de Carlo Moschen e Oliva Bertoldi (cujas iniciais dos nomes estão no telhado) sediou a festa de casamento de Giovanni Moschen e Assunta Lazzarotto, e João Natal Mazzurana e Antonia Muraro, em 1927 Acervo de família / divulgação

A reunião ocorre só daqui a três meses, mas a movimentação já começou. Falamos do 6º Encontro da Família Moschen, agendado para 28 de fevereiro de 2026, em Santa Lúcia do Piaí. O distrito é o berço dos descendentes dos pioneiros imigrantes italianos Carlo Moschen e Giovanni Battista Moschen _ que se fixaram na comunidade de São Maximiliano, o chamado “Macabúrio”.

Conforme informações repassadas pela organização, Carlo Moschen nasceu em Levico Terme, província de Trento, em 11 de janeiro de 1870. Filho de Buonaventura Moschen e Regina Vettorazzi, o imigrante chegou ao Brasil aos 18 anos, acompanhado de um irmão.

Estabeleceu-se inicialmente na Quarta Légua, na propriedade da família Bertoldi, que havia emigrado ainda em 1876. Já em 1898, casou-se com Oliva Bertoldi, filha de Atilio Bertoldi e Ana Rossi Nicolussi.

Carlo sempre viveu na comunidade de São Maximiliano, onde nasceram os filhos Vitório, Ângelo, Giovanni, Otávio, Maximino, Pedro, Carlos (Carleto), Adolfo, Anna, Carolina, Amélia, Serafina, Paulina e Maria.

Ele faleceu em 7 de março de 1958, aos 88 anos, e está sepultado no cemitério da Linha São Maximiliano.

VAPOR CERVANTES

Giovanni Battista Moschen - provavelmente primo do pai de Carlo - nasceu em 27 de dezembro de 1839, também em Levico Terme, e migrou para o Brasil em 1875, a bordo do Vapor Cervantes. Veio acompanhado da esposa, Carolina Magnago, e dos filhos menores Carlo Giuseppe, Ricardo, Luigia, Anna e Carlota.

A família desembarcou no Porto de Benevente, em Anchieta, no Espírito Santo, integrando a famosa Expedição Tabacchi - primeira migração em massa de italianos para o Brasil (1874), organizada por Pietro Tabacchi, com promessas de terras e trabalho.

Menos de um ano depois, Giovanni rumou às colônias do Rio Grande do Sul, com as famílias Echer e Bertoldi, fixando-se na Quarta Légua, Lote 16 do Travessão Barata Góis. Ali nasceram os filhos Giulia, Carlo Gregório, Hilário e Adriano.

Já em 1887, Carolina faleceu, vítima de febre tifóide, aos 46 anos. Giovanni, então, casou-se novamente com Fosca Tessaro, com quem teve mais três filhos: Josefina, Giovanni e Luigi Moschen. Giovanni Battista Moschen faleceu em 1915, aos 77 anos.

Linha Paese, década de 1950: o casal Giovanni Moschen e Assunta Lazzarotto, pais de Maria Teresa Moschen, anfitriã do encontro Acervo de família / divulgação

LINHA SÃO MAXIMILIANO

No “Macabúrio”, além dos descendentes de Carlo Moschen e Oliva Bertoldi, estabeleceram-se os filhos de Giovanni Battista Moschen. Entre eles estão Adriano Moschen, casado com Thereza Anhesi Thomasi; Giulia Moschen, casada com Atilio Bertoldi; Carlota, casada com Sisto Echer; Carlo Gregorio, casado com Raquele Vettorazzi; Luigia, casada com Carlo Rauta - e, em segundas núpcias, com Giuseppe Valduga - e Luigi Moschen, casado com Olinda Gabrielli.

A casa centenária de Adriano Moschen, na Linha São Maximiliano, onde também morou o filho Augusto Moschen João Carlos Lazzarotto / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: 6º Encontro da Família Moschen.

:: Quando: 28 de fevereiro de 2026.

:: Onde: Igreja e Salão Paroquial de Santa Lúcia do Piaí.

:: Programação: haverá café da manhã, celebração religiosa, almoço típico e apresentação histórica dos ramos da família Moschen - e suas variações Moschem, Mosquen e Mosken -, com o historiador Éder Dall’Agnol dos Santos.

:: Comissão Organizadora: Maria Teresa Moschen (anfitriã), Ivone Maria Moschen da Silva, Ivone Maria Moschen, Francine Moschen, Thalys Moschen e Éder Dall’Agnol.

:: Informações e reservas: com Francine, pelo (54) 98112.1599.



