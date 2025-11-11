Edwino Menegat, 70 anos dedicados à música

Falar dos conjuntos musicais que embalaram bailes, festas e romances em Caxias do Sul nas últimas sete décadas é imediatamente recordar do Itamone. Não teve caxiense “raiz” que não dançou, celebrou, sew divertiu, paquerou, azarou, flertou ou engatou um namoro ao som do grupo criado e liderado por Edwino Menegat - quem frequentou as domingueiras do Calhambeque, lembra bem.
Foi buscando eternizar essa rica trajetória que nasceu o documentário Menegat - 70 Anos de Música, dirigido por Lê Daros. O lançamento ocorre nesta terça (11), a partir das 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (leia no quadro abaixo).
Conforme o diretor, o doc abrange as mais diversas fases, desde o interesse juvenil de Menegat pela música, passando pelos primeiros conjuntos musicais em que atuou (o efêmero Play-Boys, nos anos 1960), a fundação do Itamone, até a chegada aos dias atuais, já que o grupo segue ativo.
- O Edwino Menegat está com quase 90 anos e ainda faz participações nos eventos do Itamone. Uma delas, realizada em Santa Cruz do Sul, foi gravada pela nossa equipe e mostrará o fundador no palco - completa Daros.
DEPOIMENTOS
Empresários, músicos, cantores e diversos outros nomes que fizeram parte da trajetória de Menegat também contribuíram com depoimentos. Entre eles estão Miguel Angelo Cornutti, Wilson Schaefer e Márcia Fernandes, cantora que entrou no Itamone no final da década de 1970 - depois de Menegat, Márcia é a integrante mais antiga do conjunto.
- Ela tem um papel muito importante na manutenção dessa história, que agora vem tendo sequência com Eduardo Menegat, filho de Edwino, atual líder do grupo - detalha o diretor.
VÁRIAS GERAÇÕES
Além de preservar a história do músico e empresário, o filme traça alguns comparativos. O diretor Lê Daros reflete que a atual geração não tem ideia do que era o mundo da música décadas atrás.
- Um dos subtemas que eu desenvolvi para o documentário é a importância dos clubes na vida social. Eram eles que oportunizavam a existência de muitos grupos musicais nos anos 1960 e 1970. Com a redução dos clubes, vimos o número de bandas diminuir também - completa.
Na imagem abaixo, a big band do Itamone em 1972. A partir da esquerda, em pé, vemos os músicos Vladimir Latuada (sax), Argus Montenegro (bateria), Paulinho Lata Velha (sax tenor). Rui Ribeiro (contrabaixo), Severino Araújo (trompete) e Miguel Angelo (vocal). Agachado e na cadeira, respectivamente, Eloy Teixeira (guitarra) e Edwino Menegat (teclado).
AGENDE-SE
:: O quê: lançamento do documentário Menegat: 70 Anos de Música.
:: Duração: 70 minutos.
:: Quando: lançamento nesta terça, dia 11, às 19h30min. Em caso de lotação, está prevista uma sessão extra na sequência.
:: Onde: Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Luiz Antunes, 312, Caxias do Sul).
:: Quanto: entrada franca.