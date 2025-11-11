Edwino Menegat, 70 anos dedicados à música

O Itamone em 1979: Francisco Duarte, Edwino Menegat, Helio Beux e Clovis Guerra. Sentados, Eloy Teixeira e Márcia Fernandes Acervo pessoal / divulgação

Falar dos conjuntos musicais que embalaram bailes, festas e romances em Caxias do Sul nas últimas sete décadas é imediatamente recordar do Itamone. Não teve caxiense “raiz” que não dançou, celebrou, sew divertiu, paquerou, azarou, flertou ou engatou um namoro ao som do grupo criado e liderado por Edwino Menegat - quem frequentou as domingueiras do Calhambeque, lembra bem.

Foi buscando eternizar essa rica trajetória que nasceu o documentário Menegat - 70 Anos de Música, dirigido por Lê Daros. O lançamento ocorre nesta terça (11), a partir das 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (leia no quadro abaixo).

Conforme o diretor, o doc abrange as mais diversas fases, desde o interesse juvenil de Menegat pela música, passando pelos primeiros conjuntos musicais em que atuou (o efêmero Play-Boys, nos anos 1960), a fundação do Itamone, até a chegada aos dias atuais, já que o grupo segue ativo.

- O Edwino Menegat está com quase 90 anos e ainda faz participações nos eventos do Itamone. Uma delas, realizada em Santa Cruz do Sul, foi gravada pela nossa equipe e mostrará o fundador no palco - completa Daros.

Edwino Menegat recorda de uma trajetória musical de 70 anos Sossegado Filme / Divulgação

DEPOIMENTOS

Empresários, músicos, cantores e diversos outros nomes que fizeram parte da trajetória de Menegat também contribuíram com depoimentos. Entre eles estão Miguel Angelo Cornutti, Wilson Schaefer e Márcia Fernandes, cantora que entrou no Itamone no final da década de 1970 - depois de Menegat, Márcia é a integrante mais antiga do conjunto.

- Ela tem um papel muito importante na manutenção dessa história, que agora vem tendo sequência com Eduardo Menegat, filho de Edwino, atual líder do grupo - detalha o diretor.

Conjunto Play-Boys nos anos 1950, um dos primeiros grupos onde atuou o músico Edwino Menegat, fundador do Conjunto Musical Itamone Acervo pessoal / divulgação

O jovem Edwino Menegat nos anos 1950 Acervo pessoal / divulgação

Menegat e seus teclados nos anos 1970 Acervo pessoal / divulgação

O Itamone em 1979: Francisco Duarte, Helio Beux, Eloy Teixeira, Edwino Menegat, Márcia Fernandes e Clóvis Guerra Reprodução / Divulgação

O Itamone nos anos 1970: Francisco Duarte, Elio Beux, Clóvis Guerra (em pé) e Edwino Menegat e Airton Lima (agachados) Odacir Scalco / Divulgação

VÁRIAS GERAÇÕES

Além de preservar a história do músico e empresário, o filme traça alguns comparativos. O diretor Lê Daros reflete que a atual geração não tem ideia do que era o mundo da música décadas atrás.

- Um dos subtemas que eu desenvolvi para o documentário é a importância dos clubes na vida social. Eram eles que oportunizavam a existência de muitos grupos musicais nos anos 1960 e 1970. Com a redução dos clubes, vimos o número de bandas diminuir também - completa.

Na imagem abaixo, a big band do Itamone em 1972. A partir da esquerda, em pé, vemos os músicos Vladimir Latuada (sax), Argus Montenegro (bateria), Paulinho Lata Velha (sax tenor). Rui Ribeiro (contrabaixo), Severino Araújo (trompete) e Miguel Angelo (vocal). Agachado e na cadeira, respectivamente, Eloy Teixeira (guitarra) e Edwino Menegat (teclado).

Edwino Menegat (sentado) e a big band do Itamone em 1972 Mauro De Blanco / acervo pessoal de Eloy Teixeira,divulgação

Menegat em um ensaio fotográfico da banda em 1972, no estúdio de Mauro De Blanco Mauro De Blanco / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: lançamento do documentário Menegat: 70 Anos de Música.

:: Duração: 70 minutos.

:: Quando: lançamento nesta terça, dia 11, às 19h30min. Em caso de lotação, está prevista uma sessão extra na sequência.

:: Onde: Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Luiz Antunes, 312, Caxias do Sul).

