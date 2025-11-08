Cervejaria Leonardelli e o Festival Pérola em 1957

Nestor Rizzo ( D) e o diretor da Cervejaria Leonardelli, Guerino Costi, quando, ao microfone da Rádio Caxias, cumprimentava os contemplados pelo Festival Pérola Jornal Pioneiro / reprodução

Com o patrocínio da lendária Cervejaria Leonardelli, a Rádio Caxias estreou em 14 de abril de 1957 uma atração dominical que buscava turbinar a audiência e, logicamente, alavancar a venda das cervejas, chopes, refrigerantes e gasosas produzidas na empresa.

Era o Festival Pérola, um mix de programa de auditório e de rua, em que os “Comandos Pérola” circulavam pela cidade e premiavam quem possuísse alguma bebida da marca em casa.

Realizada nas dependências do Cine Imperial e sob o comando de Nestor Rizzo, a atração teve estreia destacada pelo Pioneiro em sua edição de 20 de abril de 1957.

O texto a seguir acompanhou o conjunto de fotos reproduzido aqui:

“Com excepcional brilho, a Rádio Caxias ZYF-3 iniciou domingo último um notável programa de auditório e de rua, sob o exclusivo patrocínio das Cervejas e Refrigerantes Pérola, produtos da Cervejaria Leonardelli Ltda. O lançamento despertou um extraordinário interesse e alcançou um sucesso e acorrências excepcionais, tanto no palco e auditório do Cine Imperial como nas casas visitadas pelos Comandos Pérola e contempladas pelos Prêmios Pérola”.

Rosa Fadanelli, esposa de Dante Fadanelli, residente à Rua General Sampaio, 128, no bairro Rio Branco, quando recebia das mãos de Guerino Costi, diretor da Cervejaria Leonardelli, o Prêmio Pérola. Ao centro, Nestor Rizzo e, à direita, Geny Fadanelli Jornal Pioneiro / reprodução

Eda Antoniazzi quando recebia os cumprimentos do sr. Guerino Costi, pois possuía em casa os produtos Pérola e, consequentemente, também foi premiada. Ao fundo, animando o programa, o diretor da Rádio Caxias, Nestor Rizzo Jornal Pioneiro / reprodução

OS VENCEDORES

Naquele primeiro programa, foram premiados integrantes das famílias Fadanelli e Antoniazzi, conforme a sequência de imagens acima.

Detalhe: passados seis meses no ar, o Festival Pérola teve de migrar do domingo pela manhã para as tardes de sábado, devido a constante falta de luz verificada naquele dia e horário.