As rodas-gigantes que movimentaram a Praça Dante nos anos 1930

A roda-gigante (à direita) junto aos estandes da Festa da Uva de 1932, na Praça Dante Alighieri Giacomo Geremia / Arquivo Historico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Uma das atrações do Brilha Caxias 2025, a roda-gigante instalada na Praça Dante Alighieri traz a lembrança de quando essas estruturas faziam a alegria dos frequentadores da Festa da Uva há quase um século.

Os primitivos pavilhões funcionaram na praça de 1931 a 1937, mesclando estandes, exposição de uvas e, logicamente, um parque de diversões - embora não seja muito destacada nas imagens daquela época, a roda-gigante está lá, em meio a balanços, barracas de tiro ao alvo e diversos outros passatempos.

Conforme já destacado neste espaço, a roda-gigante já era presença no entorno dos estandes da praça desde a Festa da Uva de 1932 (foto acima). Dois anos depois, a atração foi destacada na edição de 24 de fevereiro de 1934 do semanário “A Federação”.

Em breves palavras, a nota informou:

“Está sendo instalado junto ao Pavilhão Central, pelo senhor José Dourado, um belíssimo e bem organizado parque de diversões, constante de roda-gigante, carrossel, tiro ao alvo, etc”.

É dessa festa o registro noturno abaixo, destacando o pórtico em estilo art-déco e a roda-gigante iluminada (à direita). Por fim, a roda-gigante da Festa da Uva de 1937, instalada próximo à esquina das ruas Sinimbu e Dr. Montaury (ao fundo).

Festa da Uva de 1934: o pórtico em estilo art-déco e a roda-gigante iluminada (à direita), na Praça Dante Giácomo Geremia/ Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

Festa da Uva de 1937: a praça, a Rua Dr. Montaury e a roda-gigante (ao fundo), captados a partir da Júlio Foto Mancuso,acervo de Renan Carlos Mancuso / Divulgação



