Aperitivos Marumby na Festa da Uva de 1961

Luiza Wietshke, Terezinha Abibi e Yara Mattana desfilaram no carro alegórico da Marumby em 1961. O local é a Av. Júlio, defronte à Praça Dante, tendo ao fundo os extintos prédios do Banco Nacional do Comércio e da Biblioteca Pública, na Rua Dr. Montaury Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Fundada em 1938, a firma Kunz & Cia Ltda, produtora dos famosos Aperitivos Marumby, foi presença constante nas Festas da Uva dos anos 1950 e 1960. Era quando levava para o corso alegórico uma ornamentação alusiva às dezenas de bebidas produzidas na sede da Rua Visconde de Pelotas (atual INSS).

Na edição de 1961 não foi diferente. Sobre taças e cálices desfilaram as jovens Luiza Wietshke, Terezinha Abibi e Yara Mattana (foto acima). Conforme destacado pelo Pioneiro da época, as três também participaram de uma recepção oferecida pela Marumby às soberanas daquele ano. Foi em 18 de março de 1961. Confira o texto original:

“Uma magnífica recepção, em suas modernas instalações, ofereceu a diretoria das Bebidas Marumby à rainha e princesas da Festa da Uva de 1961. Ela foi realizada no dia 18, tendo comparecido Helena Luiza Robinson (rainha), Tania Geremia, Maria Helena Minghelli (princesas), mais as senhoritas Yara Mattana, Terezinha Abibi e Luiza Wietshke, que com seus encantos iriam dar no dia seguinte o destaque de distinção ao carro alegórico da Marumby no desfile da Festa da Uva”.

Compareceram também o prefeito Armando Biazus; o presidente da festa de 1961, Bertilo Wiltgen; o político Victorio Trez e o vice-diretor do Banco do Brasil, Vicente Correia de Oliveira. Todos foram recepcionados pela direção da Marumby, leia-se os senhores Carlos Giesen, Luiz Felipe Kunz, Gustavo Giesen e Alnor Santos.

Anúncio no jornal "Vida Esportiva" em 1958 Jornal Vida Esportiva / reprodução

PUBLICIDADE EM JORNAIS

Na seleção desta página, alguns reclames da Marumby publicados em jornais dos anos 1950. Eles destacam o whisky e o conhaque Marumby, o vermute rosado doce, o quinado, o reserva tipo Porto, o aguardente de cana e, logicamente, o clássico “Kunz Bitter”, o primeiro produto fabricado pelos Kunz, há quase 90 anos.

Os produtos Marumby detalhados em um anúncio de 1957 do "Jornal da Mocidade" Jornal da Mocidade / reprodução