A história do primeiro pinheirinho de Natal instalado na Praça Dante 

Dezembro de 1952: a antiga Praça Ruy Barbosa e a primeira árvore de Natal instalada dentro do chafariz Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Em meio às novidades do Natal Brilha Caxias – roda-gigante no meio da Praça Dante, túnel iluminado na Av. Júlio –, recordamos de uma outra “inovação” surgida no coração de Caxias, porém, há 73 anos. Sim, falamos dela, a árvore de Natal, instalada pela primeira vez em dezembro de 1952, quando a praça já havia sido rebatizada de Ruy Barbosa.

Matéria de capa do jornal “A Época” de 21 de dezembro de 1952 destacou a iniciativa da prefeitura, então sob a gestão de Euclides Triches.

“Pela primeira vez em Caxias do Sul, será erguida na Praça Ruy Barbosa uma grande árvore de Natal. O tradicional pinheirinho foi colocado no centro do chafariz existente naquele logradouro público e recebeu ornamentação adequada. A iniciativa da ereção de uma árvore de Natal no centro da nossa principal praça é do Major Euclides Triches, prefeito municipal, que determinou todas as providências para o preparo da mesma.”

Na imagem que abre a matéria, um registro noturno da praça e do pinheirinho iluminado, captados pelo lendário Studio Geremia em dezembro de 1952. Abaixo, a notícia da instalação da árvore publicada pelo Pioneiro em 25 de dezembro de 1952.

Por fim, a árvore que decorou o chafariz nos Natais de 1953 e 1954, ano em que Euclides Triches renunciou ao mandato para atuar como secretário de obras públicas do Estado, então governado por Ildo Meneghetti.

Instalação da primeira árvore de Natal no chafariz foi noticiada no Pioneiro de 25 de dezembro de 1952 Jornal Pioneiro / Reprodução

A árvore dos Natais de 1953 e 1954 Studio Tomazoni / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

MUDANÇAS

A árvore de Natal “transitou” por vários pontos da praça desde que foi instalada pela primeira vez, em dezembro de 1952. Nos primórdios, ela situava-se dentro do chafariz, iluminando todo o entorno.

Posteriormente, ocupou espaço próximo ao extinto calçadão, também com um presépio adornando a base. Atualmente, está posicionada próxima ao chafariz e à roda-gigante - esta última, indiscutivelmente, o grande atrativo da programação de Natal 2025.