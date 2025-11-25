A história do primeiro pinheirinho de Natal instalado na Praça Dante 

Em meio às novidades do Natal Brilha Caxias – roda-gigante no meio da Praça Dante, túnel iluminado na Av. Júlio –, recordamos de uma outra “inovação” surgida no coração de Caxias, porém, há 73 anos. Sim, falamos dela, a árvore de Natal, instalada pela primeira vez em dezembro de 1952, quando a praça já havia sido rebatizada de Ruy Barbosa.
Matéria de capa do jornal “A Época” de 21 de dezembro de 1952 destacou a iniciativa da prefeitura, então sob a gestão de Euclides Triches.
“Pela primeira vez em Caxias do Sul, será erguida na Praça Ruy Barbosa uma grande árvore de Natal. O tradicional pinheirinho foi colocado no centro do chafariz existente naquele logradouro público e recebeu ornamentação adequada. A iniciativa da ereção de uma árvore de Natal no centro da nossa principal praça é do Major Euclides Triches, prefeito municipal, que determinou todas as providências para o preparo da mesma.”
Na imagem que abre a matéria, um registro noturno da praça e do pinheirinho iluminado, captados pelo lendário Studio Geremia em dezembro de 1952. Abaixo, a notícia da instalação da árvore publicada pelo Pioneiro em 25 de dezembro de 1952.
Por fim, a árvore que decorou o chafariz nos Natais de 1953 e 1954, ano em que Euclides Triches renunciou ao mandato para atuar como secretário de obras públicas do Estado, então governado por Ildo Meneghetti.
MUDANÇAS
A árvore de Natal “transitou” por vários pontos da praça desde que foi instalada pela primeira vez, em dezembro de 1952. Nos primórdios, ela situava-se dentro do chafariz, iluminando todo o entorno.
Posteriormente, ocupou espaço próximo ao extinto calçadão, também com um presépio adornando a base. Atualmente, está posicionada próxima ao chafariz e à roda-gigante - esta última, indiscutivelmente, o grande atrativo da programação de Natal 2025.
Conforme já destacado neste espaço, uma roda-gigante também era atração na Praça Dante Alighieri à época das primeiras Festas da Uva realizadas ali, na década de 1930.