Maior feira de antiguidades da Serra ocorre neste final de semana, em Caxias

Móveis, luminárias e objetos decorativos abrangem as mais diversas épocas Jonathan Franco / divulgação

Caxias sedia neste sábado (4) e domingo (5) a maior feira de antiguidades da Serra Gaúcha. Promovida pelo Antiquário Jonathan Franco, a atração, a penúltima de 2025, ocorre das 9h às 18h na Rua Ângelo Chiarello 3.374, no Bairro Pio X, junto a Tunado Cars.

Conforme a organização, serão mais de 65 mil itens, divididos em cinco espaços. Móveis antigos, louças, porcelanas, lustres, pratarias, objetos decorativos, discos de vinil e, logicamente, brinquedos antigos, bicicletas e colecionáveis em geral.

Tudo para despertar as lembranças das crianças de ontem atiçar a curiosidade dos pequenos de hoje, afinal dia 12 é logo aí.

Acervo engloba mais de 65 mil itens, entre louças, pratarias e porcelanas Jonathan Franco / divulgação

VINIS E PEÇAS EBERLE

Conforme os organizadores, haverá peças selecionadas com 30% de desconto à vista, saldos a partir de R$ 20 e discos de vinil com valores iniciais de R$ 5. E para embalar todo esse clima nostálgico, a trilha sonora inclui clássicos dos anos 1960, 1970 e 1980. Tudo saindo direto de uma eletrola…

A saber: o estabelecimento também está adquirindo antiguidades mediante avaliação, em especial rádios, relógios de madeira e peças da antiga Metalúrgica Abramo Eberle.

Aparadores, lustres e espelhos compõem o vasto acervo Jonathan Franco / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco.

:: Quando: neste ábado (4) e domingo (5), das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

:: Onde: Rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto a Tunado Cars - Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99124.7288, com Jonathan Franco, e também pelo Facebook e Instagram do organizador.

Feira ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h Jonathan Franco / divulgação

Galheteiros e outras preciosidades do tempo dos avós Jonathan Franco / divulgação

Louças, baleiros e conjuntos de chá Jonathan Franco / divulgação



