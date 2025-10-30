Garibaldi para recordar e viver

A tradicional Rua Buarque de Macedo na década de 1980 Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

Perfis em redes sociais costumam promover uma viagem pela história de várias cidades da Serra – além de despertar as mais diversas lembranças entre seus seguidores. Na véspera do aniversário de 125 anos da Capital Brasileira do Espumante, nesta sexta (31), destacamos a página Garibaldi Fotos Históricas, com publicações no Facebook e Instagram.

Arquitetura, comércio e indústrias, lazer, gastronomia, religião, curiosidades, o que se foi com o tempo, o que foi preservado, imagens comparativas, não há o que o morador “raiz” de Garibaldi não encontre detalhado ali.

Compartilhamos aqui um recorte desse vasto conteúdo, alimentado pelo jornalista Lucas Guarnieri, com colaborações do Museu e Arquivo Histórico do município e menções de vários seguidores.

Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

CONCESSIONÁRIA CHEVROLET E AEROCLUBE

Acima, um registro da lendária concessionária Chevrolet Sociedade Industrial Garibaldina, localizada na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Jacob Ely, em meados dos anos 1940. Abaixo dois momentos históricos do Aeroclube de Garibaldi, que este ano celebrou 80 anos. Fundado em 4 de setembro de 1945, o aeroclube surgiu com o propósito de formar pilotos e fomentar a aviação civil e desportiva na região.

A primeira foto traz o “batismo” de uma aeronave doada pela Campanha Nacional de Aviação, uma iniciativa do empresário Assis Chateaubriand, em 1949 – quando iniciou a escola de pilotos. Vemos Armando Peterlongo (com a garrafa de espumante) e Itaner Rossi (à direita), fundador e ex-presidente do aeroclube.

Armando Peterlongo e Itaner Rossi durante o batismo da aeronave doada pela Campanha Nacional da Aviação em 1949 Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

Aeroclube de Garibaldi foi fundado por Itaner Rossi (ao centro) em 4 de setembro de 1945. À direita, o ex-presidente Gilmar Tedesco Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

FAMÍLIA CARLOTTO

Abaixo, a imponência do Edifício Antônio Carlotto em 1921, na esquina da Rua Buarque de Macedo com a Avenida Rio Branco. Construído por volta de 1900 para funcionar como um comércio de secos & molhados, em 1938 o prédio passou a sediar o Banco da Província, abrigando anos depois agências dos bancos Sul Brasileiro, Meridional e Santander – que operou na cidade até o final do mês de junho.

Residência de Antônio Carlotto em 1921, na esquina da Rua Buarque de Macedo com a Av. Avenida Rio Branco (ex-agência do Banco Santander) Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

Centro de Garibaldi nos anos 1970. Destaque para a Rua Buarque de Macedo, Avenida Rio Branco e a Avenida Independência Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução

Construção do "Grande Hotel", posteriormente renomeado "Hotel Pieta" Acervo Facebook Garibaldi Fotos Históricas / reprodução