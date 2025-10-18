Encontro da família Reolon em Farroupilha

O casal Luigi Innocente Reolon e Rosa Bertuol com os filhos. A partir da esquerda, em pé, estão Elisa, Itália, Ercília, Guilherme, Adolfo, Maximiliano, Afonso, Dionísio, Cândido, Cério e Vilma. No colo de Rosa estão os gêmeos Lucinda e Lucindo Acervo de família / divulgação

Descendentes dos pioneiros imigrantes italianos Luigi Reolon e Regina Merlin se reúnem no próximo dia 29, em Farroupilha, para o terceiro Encontro da Família Reolon. Será durante um jantar no Restaurante Família Strapazzon, com a presença de uma comitiva da comuna italiana de Limana, em Beluno - origem dos Reolon.

Conforme informações repassadas pela família, Luigi Reolon nasceu em 4 de setembro de 1826. Juntamente com a esposa Regina, 64 anos, e os dois filhos menores - Luigi Innocente Reolon, 16, e Francesa, 10 -, o patriarca de 57 anos embarcou no Porto de Gênova rumo ao Brasil em 17 de dezembro de 1883, deixando na Itália os outros seis filhos.

A chegada ao Porto do Rio de Janeiro deu-se em 25 de janeiro de 1884, após 39 dias a bordo de uma “maquina a vapore”, conforme registros do passaporte. Na sequência, a família engatou mais 25 dias de viagem rumo às terras da antiga Colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves), atual localidade de Linha Amadeu, em Farroupilha.

O título de propriedade do Lote Rural Nº 77 foi recebido por Luigi Reolon em 27 de novembro de 1896, mediante o pagamento de 100 mil réis.

DESCENDÊNCIA

Após alguns anos, migraram para o Brasil os seis filhos que haviam permanecido na Itália: Giacomo Antonio, Costantino, Maria Fiorenza, Francesco Giuseppe, Pietro Giacinto e Giovani Reolon. Vieram também o casal Innocente Reolon (irmão de Luigi) e Rosa Bogo, com seus três filhos: Angelica Elisabetta, Francesco Antonio, Vicenzo Reolon.

Na imagem abaixo, o casal de pioneiros Luigi Reolon e Regina Merlin. Acima, o filho Luigi Innocente Reolon, a esposa Rosa Bertuol e os filhos. Da esquerda para a direita estão Elisa, Itália, Ercília, Guilherme, Adolfo, Maximiliano, Afonso, Dionísio, Cândido, Cério e Vilma. No colo de Rosa estão os gêmeos Lucinda e Lucindo - posteriormente nasceu Lidérico Décimo Quarto Reolon.

Os pioneiros imigrante italianos Luigi Reolon e Regina Merlin Acervo de família / divulgação

