Memória

Memória
Notícia

Aldo Locatelli e a menina da Estação 8

Cristiana Locatelli, filha do pintor, tinha sete anos em 1960 e serviu de modelo para o quadro da Via-Sacra, na Igreja São Pelegrino

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS