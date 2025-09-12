Soprano 70 anos: dos acordeons à metalurgia

Os empresários Adelino Miotti (à esquerda) e Silvino Agnesi junto à placa que anunciava a chegada da Soprano ao Distrito Industrial, em Farroupilha, no início dos anos 1970 Acervo Soprano / divulgação

Consagrada pela confecção de acordeons a partir de 1954, a Soprano foi uma das tantas empresas que redirecionou sua produção a partir da segunda metade da década de 1960. Mudanças sócio-culturais, guitarras em profusão, rock’n’roll dominando as paradas, um público jovem ávido por novidades, vários foram os fatores que contribuíram para que o instrumento fosse gradualmente “escanteado”.

Mais precisamente em 1968, a empresa caxiense, fundada e dirigida pelo senhor Silvino Agnesi, optou por encerrar a manufatura das gaitas. Adentrando no setor metalúrgico, a Soprano deu início à fabricação de ferragens para esquadrias – tudo isso ainda em Caxias, na sede do bairro Kayser.

Na sequência, o empresário Adelino Miotti entrou na sociedade, marcando o começo da reestruturação industrial que definiria a nova fase da marca.

Uma “churrascada raiz” à época da inauguração da sede em Farroupilha, em 1972 Acervo Soprano / divulgação

Adelino Miotti (camisa escura) e Silvino Agnesi (à direita) durante a assinatura de uma joint venture com a empresa norte-americana Gould, em 1979 Acervo Soprano / divulgação

EM FARROUPILHA

A transferência da sede para Farroupilha ocorreu em 1972, quando a Soprano foi a primeira empresa a instalar-se no então novo Distrito Industrial da cidade – uma mudança estratégica para ampliar a capacidade produtiva e fortalecer-se no setor da construção civil.

Essa guinada marcou não apenas uma alteração de produto, mas o início de uma trajetória de constante transformação e diversificação – uma das marcas da empresa. Vieram na sequência os disjuntores, as fechaduras residenciais, os cilindros hidráulicos, os componentes para móveis, as utilidades térmicas, e os interruptores e tomadas.

Atualmente, o portfólio da empresa soma mais de 4 mil itens – com soluções para os mercados de construção civil, moveleiro, energias renováveis e utilidades domésticas.

A linha de produção de ferragens e fechaduras da Metalúrgica Soprano em 1981 Acervo Soprano / divulgação

Adelino Miotti, diretor da Soprano, junto ao governador Pedro Simon, durante a Festa da Uva de 1989 Antonio Galvão / BANCO DE DADOS,BD

TRAJETÓRIA EM IMAGENS

Na seleção deste post, alguns momentos de como toda essa trajetória começou, com destaque para um registro de AdelinoMiotti com o governador Pedro Simon, em meio à Festa da Uva de 1989.

A saber: Adelino Miotti presidiu a CIC de Farroupilha no período 1993/94 e foi homenageado com o título Cidadão Honorífico Farroupilhense em 1999. Ele faleceu em 2010, aos 68 anos.