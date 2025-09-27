Os 110 anos do Magnabosco em livro

Esquina emblemática: a Casa Magnabosco e a Catedral Diocesana em meados dos anos 1940 Studio Geremia / Acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Ponto de referência do Centro, ícone arquitetônico – com sua fachada art déco minuciosamente revitalizada – e um dos nomes mais lembrados pelos consumidores quando se fala em lojas de departamentos, o Magnabosco tem sua trajetória de 110 anos diretamente associada ao desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul.

E toda essa jornada, iniciada em 1915, acaba de ganhar um livro emblemático, a começar pelo título. Magnabosco: Um Magazine Chamado Tempo será lançado neste domingo (28), durante um evento especial para convidados no Hotel Samuara – posteriormente, a publicação estará à venda na loja.

Com pesquisa e produção da jornalista Valquíria Vita, da Legado Histórias de Vida, a obra ressalta a forte identificação da marca com a cidade e com a cultura da imigração italiana. Centenas de fotos do acervo da família Magnabosco – muitas inéditas ou restritas ao círculo familiar – ilustram a narrativa, que destaca ainda os personagens que fizeram parte desse percurso.

A publicação reúne mais de 30 depoimentos, incluindo os de dona Lucy Magnabosco de Paula Moreira – filha dos fundadores Raymundo Magnabosco e Flora Serafini Magnabosco –, de representantes de várias entidades locais e de executivos de marcas de moda nacionais e internacionais, parceiras de longa data.

– O livro é uma celebração da nossa permanência. É uma forma de valorizar o nosso legado, mas indo além. Assim como a cidade muda, nós também mudamos, nos reinventamos e seguimos fiéis aos nossos valores e à nossa história – destaca o diretor Pedro Horn Sehbe, integrante da quarta geração da família fundadora.

O prédio do Magnabosco em construção, por volta de 1937 Domingos Mancuso / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Cenário indissociável da paisagem urbana: o Magnabosco, a Catedral e o Bispado, em meados dos anos 1940 Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

SECOS & MOLHADOS EM 1915

Um dos mais longevos varejos de moda do Estado, o Magnabosco foi fundado em 1915, inicialmente como um secos & molhados. Devido à localização privilegiada, logo tornou-se o principal ponto comercial da cidade – além dos consumidores locais, muitos vinham do interior e dos Campos de Cima da Serra, tanto para vender seus produtos como para comprar mantimentos na loja.

Com o sucesso do empreendimento, o típico casarão de madeira acabou cedendo lugar ao imponente prédio de alvenaria, projetado por Sylvio Toigo na segunda metade da década de 1930 (foto acima).

Foi quando o espaço passou a abrigar o empreendimento no térreo, o Fórum e a residência do juiz no segundo andar; e o lar do proprietário no último piso _ onde Raymundo e a esposa Flora Serafini conviviam com os filhos (foto abaixo).

A família Magnabosco em 1946, na sala da residência: a partir da esquerda vemos os irmãos Lucy, Girólamo, Dirceu, Zila, Otávio e Thereza Luiza. Sentados, a partir da esquerda, estão José Carlos, Ada, o patriarca Raymundo, Nelly, a matriarca Flora Serafini, Maria de Lourdes e Flora (Lola) Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

O prédio captado em maio de 1948, quando Caxias sediou o Congresso Eucarístico Diocesano Geremia / Divulgação

MISSA NA CAPELA

:: As celebrações em torno dos 110 anos do Magnabosco seguem nesta segunda (29), com uma missa em ação de graças, às 9h30min. A cerimônia, conduzida pelo frei Jaime Bettega, ocorre na capela localizada no último andar da loja e é aberta ao público.

Encerrando a programação oficial, no dia 16 de outubro, a Assembleia Legislativa do Estado realizará uma homenagem ao empreendimento, por proposição do deputado Tiago Simon.

A saber: no último dia 22, a loja também recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, proposta por Wagner Petrini.