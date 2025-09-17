Santa Lúcia do Piaí, 1920: a família de Júlia Richetti e Francisco Andreazza (sentados ao centro). Nas laterais, os casais Pierina e Severino Andreazza, e Júlia e José Andreazza. Na fila do meio, Antônio, Genoefa, Elias, Amábile, Anacleto e Mário Andreazza. Atrás, Margarida, Angelo, Marietina Andreazza Comunello, João Comunello, Anita Andreazza Bonalume e Angelo Bonalume Acervo de família / divulgação

Descendentes de Pasquale Richetti e Maria Margherita Corona se reúnem neste sábado (20) e domingo (21)) para o 7º Encontro da Família Richetti – será a primeira vez que a reunião ocorre em Caxias do Sul, após edições nos municípios de Paraí e São Jorge, no Rio Grande do Sul; Cascavel, no Paraná; e Capinzal, em Santa Catarina.

Conforme informações repassadas pela organização, Pasquale nasceu na comuna italiana de Portogruaro em 21 de março de 1843. Aos 26 anos, em 31 de janeiro de 1870, ele uniu-se a Maria Margherita Corona, nascida em 21 de março de 1854.

Vindo de Cesiomaggiore, em Beluno, o casal chegou a Caxias do Sul em janeiro de 1877, estabelecendo-se na 9ª Légua, no 1º Travessão, atualmente bairro Nossa Senhora da Saúde. Eles tiveram 10 filhos: Oliana Maria, Justina, Benjamino, Felippe, Egídio, Júlia, Frederico, Maria, Albertina e Guerino – os últimos oito nasceram em Caxias do Sul.

Quatro gerações da família Richetti Andreazza em 1958: a matriarca Júlia Richetti Andreazza, a filha Marietina Andreazza Comunello, a neta Neli Comunello Cavalli (hoje com 95 anos) e a bisneta Maria Lucia Cavalli Acervo de família / divulgação

DESCENDÊNCIA

Os filhos de Pasquale e Maria Margherita fixaram residência em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em Caxias, a filha Júlia Richetti casou-se com Francisco Andreazza. Da união nasceram 11 filhos, e a família passou a residir na comunidade de Santa Lúcia do Piaí (foto ao lado).

Benjamino, Felippe e Egídio estabeleceram-se em Paraí, município que abriga um grande número de descendentes da família Richetti. Egídio casou com Sabina Venturini, nascendo dessa união 11 filhos. Felipe casou com Bortola Susin, tendo 10 filhos. Já Benjamino uniu-se a Isabel de Lucchi, com quem teve 10 descendentes.

A saber: o pioneiro Pasquale Richetti faleceu em Caxias em 18 de abril de 1910, aos 67 anos.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (dia 20)

19h: recepção e jantar no salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro.

Domingo (dia 21)

9h: recepção no Salão Paroquial.

10h30min: celebração eucarística na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

12h30min: almoço.

14h: momento cultural.

Informações: com Narciso Richetti, pelo (54) 99949.0999.

Cinco gerações: Júlia Richetti Andreazza (sentada à direita) e a nora Pierina Rech Andreazza (sentada à esquerda). Em pé, Oliva Andreazza Pires com o filho Ari e o neto Fernando (trineto de Júlia) Acervo de família / divulgação

PARTICIPE