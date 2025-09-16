Encontro da família Giovanella

Giuseppe Giovanella e Maria Letizia Salton Giovanella com seus filhos, em 1930. Da esquerda para a direita, atrás, estão Venilde, Amélia, Benilde, Arlindo, Arnesto e Fiorello. À frente, Adélia, Lurdes, Maria Letizia Salton Giovanella, Miria, Giuseppe Giovanella, Armindo e Irene Não se aplica / Arquivo Pessoal

A família Giovanella realiza no próximo dia 27 de setembro a terceira edição de seu encontro de descendentes. Será na comunidade São Roque da Batovira, interior do município de Progresso, no Vale do Taquari – a reunião anterior ocorreu em 2023, após a estreia em 2019.

Conforme informações repassadas pela organização, o encontro de 2025 carrega significados especiais – em 2024, as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul, principalmente a região do Vale do Taquari, impossibilitaram a celebração.

Neste período, a família também se despediu de quatro parentes bastante queridos: Nilva Giovanella Borelli (Lajeado), Nilse Lourdes Giovanella Vettorazzi (Farroupilha), Nemio Giovanella (Caxias do Sul) e Ana Maria Zago (Lajeado), que serão homenageados na programação.

Registro do último encontro dos Giovanella, ocorrido em 4 de novembro de 2023 Acervo de família / divulagação

150 ANOS DE IMIGRAÇÃO

O encontro coincide também com um marco simbólico, os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A trajetória dos Giovanella remete a Giovanni e Celeste Giovanella, que, juntamente com os filhos Pietro, Giovanni e Giuseppe, deixaram Trento, em 1875, em busca de novas oportunidades no Brasil.

A família estabeleceu-se inicialmente em Bento Gonçalves, na antiga picada Garibaldi. Posteriormente, em 1921, Giuseppe Giovanella e Maria Letizia Salton (foto acima) mudaram para Encantado, fortalecendo raízes no Vale do Taquari.

Ao longo de gerações, os descendentes se espalharam pelo Estado e por outros países, atuando em áreas como vitivinicultura, agricultura, indústria, educação e serviço público. Atualmente, a família reúne mais de 300 descendentes entre filhos, genros e noras, netos, bisnetos e trinetos.

– Além de celebrar as origens, o evento é um convite à memória e à convivência, sendo uma oportunidade de reencontrar tios, primos, atualizar histórias e reconhecer o legado que ajudou a construir o desenvolvimento do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha – destaca Rafael Giovanella, bisneto dos pioneiros Giovanni e Celeste.

AGENDE-SE

:: O quê: 3º Encontro da Família Giovanella.

:: Quando: dia 27 de setembro de 2025.

:: Onde: Comunidade São Roque da Batovira, em Progresso (RS), no Vale do Taquari.

:: Programação: recepção e apresentação dos familiares (9h), missa festiva na capela (10h) e almoço de confraternização ao meio-dia, além de homenagem aos familiares já falecidos.

:: Contato: Rafael Giovanella, pelo e-mail giovanellar@gmail.com.

PARTICIPE