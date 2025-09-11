Acordeons Soprano e um show no Cine Ópera em 1959

Matéria do Pioneiro de 5 de maio de 1959 destacou o show patrocinado pela Soprano no Cine Ópera e a visita dos artistas cariocas à fábrica Jornal Pioneiro / reprodução

Celebrando uma trajetória de 70 anos no segmento de casa e construção, a Soprano é constantemente lembrada por sua verve genuína: a produção de acordeons, entre 1954 e 1968. Modelos como Supremo, Globo e Mascarenhas rapidamente conquistaram o mercado, destacando-se no Sul, Sudeste, em programas de rádio, shows e outras tantas atrações musicais.

Uma delas foi o espetáculo de teatro de revista comandado pelo acordeonista carioca Mário Mascarenhas e sua esposa, a “escultural vedete” Conchita. Patrocinada pela Soprano, a apresentação lotou o Cine Ópera em 22 de abril de 1959.

Matéria publicada no Pioneiro de 5 de maio daquele ano detalhou a noite:

“Como era esperado, o Show-Revista de Mário Mascarenhas, mercê dos belíssimos números de dança, das hilariantes cortinas humorísticas e do selecionado desfile musi­cal, a par de um luxuoso guarda-roupa, da beleza e da simpatia de Conchita Mascarenhas e da graça das demais garotas do elenco, alcançou sucesso extraordinário. Todos os quadros do espetáculo foram entusiástica e demorada­mente aplaudidos. Após, os artistas de Mário Mascarenhas foram intensamente assediados pelo público, entre o qual foi feita farta distribuição de fotografias autografadas”.

NA FÁBRICA

Toda essa badalação culminou, obviamente, com uma visita do grupo à fábrica onde eram produzidos os instrumentos tocados no show – Mascarenhas integrou-se de tal forma à divulgação dos acordeons Soprano que também batizou um deles.

“Antes do elenco de Mário Masca­renhas viajar para Bento Gonçalves, fizeram os seus componentes demorada vi­sita à Acordeons Soprano Ltda. Lá, tiveram a oportunidade de apreciar os moder­nos métodos segundo os quais são fabricados os acordeons Supremo e Mascarenhas, de um tipo especial em homenagem a este notável acordeonista que é Mário Mascarenhas”.

Matéria do Pioneiro de 5 de maio de 1959 destacando o show patrocinado pela Soprano no Cine Ópera Jornal Pioneiro / Reprodução

Na reprodução acima, a reportagem completa do Pioneiro de 5 de maio de 1959. Na foto maior vê-se o número “A Viúva Alegre”, que marcou o encerramento do espetáculo no Cine Ópera.

Na sequência, Silvino Agnesi, diretor da fábrica, aparece com Mário e Conchita Mascarenhas divulgando o “último e sensacional lançamento da Soprano, o Acordeon Concerto, que apresenta características especiais para qualquer arranjo musical”. Por fim, o grupo defronte à sede da empresa, na Av. Rio Branco.

Silvino Agnesi, fundador da Acordeons Soprano, e o acordeonista carioca Mário Mascarenhas, nos anos 1950 Acervo Soprano / Reprodução

OS ENDEREÇOS

A trajetória da Soprano teve início em 1954, em Porto Alegre, com a fundação da firma Acordeons Soprano pelo senhor Silvino Agnesi. A chegada a Caxias deu-se no ano seguinte, com a empresa estabelecendo-se na Rua Feijó Jr.

Na sequência, em 1957, a fábrica mudou para a Av. Rio Branco, 1.272, na área onde hoje situa-se o Colégio Aristides Germani (foto abaixo). O terceiro endereço em Caxias ocupou um terreno na antiga Vila Kayser, atual bairro Kaiser, em finais de 1968. Já a transferência definitiva para o Distrito Industrial, em Farroupilha, ocorreu em 1972.

Matéria do Pioneiro de 5 de maio de 1959 destacando o show patrocinado pela Soprano no Cine Ópera e a visita dos artistas à fábrica da Av. Rio Branco Jornal Pioneiro / reprodução

ANÚNCIOS NO PIONEIRO

Nas reproduções abaixo, dois anúncios dos Acordeons Soprano publicados no Pioneiro: um desejando Boas Festas e Feliz Ano Novo de 1960, outro parabenizando o jornal pelos seus 13 anos de existência, em 1960.

Anúncio no Pioneiro em dezembro de 1959 Jornal Pioneiro / Reprodução

Anúncio no Pioneiro em novembro de 1960 Jornal Pioneiro / reprodução