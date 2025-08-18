Visitas guiadas e exposição permanente destacam o legado do Moinho da Cascata

Recanto histórico-cultural em meio à natureza, Moinho da Cascata abrigará totens destacando sua trajetória secular Aline Zilli / divulgação

Patrimônio histórico-cultural e ponto de visitação obrigatório em Caxias do Sul, o Moinho da Cascata ganha destaque extra a partir deste final de semana. No sábado, dia 23, ocorre a primeira edição do projeto "Moinho da Cascata, Passado e Presente". Trata-se de uma iniciativa do Grupo Ueba Produtos Notáveis, que ocupa o espaço com atividades culturais e de lazer desde 2014.

Serão 10 visitas guiadas para estudantes das escolas públicas e 10 para a comunidade, todas gratuitas – o passeio deste sábado à tarde é direcionado ao público em geral (leia detalhes no quadro abaixo).

Durante o roteiro, os visitantes poderão conhecer a rica trajetória do Moinho, tombado como patrimônio histórico municipal em 2002, a pedido da família Tondo. O início do lugar remete a 1891, com o veraneio da família do industrialista Aristides Germani, sediando piqueniques no entorno do então límpido Arroio Tega.

Foi no cenário da moagem industrial de trigo no Estado, porém, que o local ganhou relevância econômica e social, sendo a primeira edificação a gerar eletricidade em Caxias do Sul, em 1901, e a ter a primeira linha telefônica, em 1905.

Cenário histórico: o complexo do Moinho Germani, às margens do Arroio Tega, em meados dos anos 1920 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

TOTENS EXPLICATIVOS

O público poderá conferir ainda uma exposição com 10 painéis em formato de totens. Instalados no pátio do Moinho, eles trazem imagens, gráficos, mapas e documentos importantes para apresentar o conteúdo aos visitantes de maneira autoguiada – um vídeo documentário de 30 minutos também integra a programação.

Conforme Aline Zilli e Jonas Piccoli, fundadores do Grupo Ueba, o projeto busca despertar o interesse da comunidade local por sua história e seu patrimônio.

– Com esse resgate histórico e a exposição dos resultados ao público, o Moinho da Cascata passa a ser um ícone vivo da cidade, um local de encontro e aprendizado. As pessoas têm a oportunidade de se conectar com o passado, reforçando o senso de pertencimento com a cidade – concluem Aline e Jonas.

Piquenique e batizado do empresário Júlio João Eberle na área de lazer do então Veraneio Germani, em 1908 Domingos Mancuso / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Vista do antigo Moinho Germani (Moinho da Cascata), construído à beira do arroio Tega, em meados de 1912 Não se aplica / Acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

A HISTÓRIA E O AMBIENTE

A pesquisa histórica do projeto foi conduzida pelo Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul, por meio do professor e diretor Anthony Beux Tessari.

Já as pesquisas arquitetônica e ambiental ficaram a cargo, respectivamente, da arquiteta especialista em patrimônio Taísa Festugato (Vazquez Arquitetura); e do professor Juliano Gimenez, diretor do Instituto de Saneamento Ambiental da UCS.

Apresentação do espetáculo “As Aventuras do Fusca à Vela” no Moinho da Cascata, em 2025 Giovani Boff / divulgação

Área interna do Moinho da Cascata, junto ao Arroio Tega. Espaço contempla café, espaço de leitura e palco para apresentações artísticas Aline Zilli / divulgação

Fachada do Moinho da Cascata durante o espetáculo “O Cavaleiro e o Dragão do Tempo”, em 2024 Giovani Boff / divulgação

AGENDE-SE

O quê: Projeto “Moinho da Cascata, Passado e Presente”.

Quando: visitas guiadas ao público em geral: 23 e 30 de agosto, e 13, 20 e 27 de setembro, sempre às 15h e 16h. Aos domingos, o espaço segue aberto para visitações auto guiadas, com exibição do vídeo documentário, às 16h.

Onde: Centro Cultural Moinho da Cascata (Rua Henrique Riboldi, 69, bairro Mal. Floriano, em Caxias do Sul).

Quanto: entrada franca.

Mais informações: www.moinhodacascata.com.br e redes sociais @grupoueba e @moinhodacascata.