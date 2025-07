Série resgata a história das vítimas da explosão de 1943 na Metalúrgica Gazola

Dona Geny Formolo com o retrato da irmã Graciema Formolo, uma das oito personagens da série “O Silêncio das Mulheres”

Neste 2025 em que se recordam os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, um episódio bastante “apagado” da história oficial de Caxias do Sul retorna em formato de série documental.

A começar pelo título, O Silêncio das Mulheres busca ecoar o que não foi dito. Trabalha o esquecimento conferido a Graciema Formolo, Irma Zago, Maria Amanda Bohm, Tereza Morais, Odila Gubert, Anoema da Costa Lima e às irmãs Júlia e Olívia Gomes – algumas lembradas, quanto muito, por darem nomes a ruas do bairro Sagrada Família.

– A série lança luz sobre as vidas e os sonhos dessas moças, o contexto social, político e econômico da época e as camadas de dor e injustiça que ainda reverberam nas famílias – destaca o diretor e roteirista Nivaldo Pereira.

A produção nasce de um valioso acervo audiovisual coletado desde 2010 e expande a investigação com novos conteúdos, entrevistas e pesquisas.

Entram aí detalhes da chegada dos caixões à Praça Dante e do funeral coletivo na Catedral Diocesana, em 23 de julho de 1943; registros junto aos túmulos no Cemitério Público Municipal e de Lourdes; fotografias até então desconhecidas das moças, as memórias traumáticas que acompanham os familiares até hoje, entre outras abordagens.