Um livro para a história da Fenavinho

O início: visão frontal do Parque da Fenavinho, com o pavilhão central erguido para a exposição industrial de 1967 Acervo de Sergio Gracia / divulgação

Responsável por alçar Bento Gonçalves à condição de Capital Nacional do Vinho e projetar o município no Brasil e Exterior, a Fenavinho ganha um livro à altura de sua relevância cultural e socioeconômica.

Assinada por Fabiano Mazzotti e Itacyr Giacomello, a publicação “Fenavinho – Mais do que uma Festa” tem lançamento nesta segunda (16), às 17h, integrando a programação da 20ª edição do evento. E o local não poderia ser mais rico em significado: o Parque de Eventos de Bento Gonçalves, surgido, justamente, para abrigar a primeira edição da Fenavinho, em 1967.

- É um conjunto organizado de informações sobre os principais fatos que compõem a história da festa - explica Mazzotti.

O vinho encanado da Fenavinho foi inspirado na festa de 50 anos da empresa Dreher, em 1960. À direita, fixadas no teto, as mangueiras que conduziam o vinho até as mesas Carlos Reno Dreher / divulgação

CRONOLOGIA

A publicação, com 368 páginas e mais de 500 fotografias, está organizada em cinco blocos. No primeiro estão reunidas as festas realizadas entre 1967 e 1985, com cinco edições icônicas e responsáveis por formar a memória afetiva de pelos menos duas gerações de bento-gonçalvenses com a Fenavinho.

Depois, segue-se o período entre 1990 e 1994, quando a festa ocorreu anualmente. A Fenavinho de 2000 compreende o terceiro bloco - aquela edição ocorreu após um hiato de seis anos. Outros cinco anos seriam necessários para a Fenavinho subsequente.

O quarto bloco traz as festas de 2005 a 2011, bienais. O quinto condensa as edições realizadas entre 2019 a 2024, quando a Fenavinho foi retomada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e passou a ocorrer de forma conjunta com a ExpoBento – parceria que ocorre, neste ano, pela quinta vez consecutiva.

Edição de estreia da Fenavinho, em 1967, teve a visita do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco (C) Museu do Imigrante / divulgação

Exposição de uvas da II Fenavinho, em 1971 Silvio Costa Ferreira,Correio do Povo / Reprodução

TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS

O livro contextualiza diversos movimentos que culminaram com a realização da primeira edição e sua trajetória de conquistas.

- A festa inaugurou a era das feiras na cidade e deixou um parque expositivo para isso. O vinho encanado, marco central da Fenavinho, teve a ideia adaptada das recepções oferecidas pela conceituada vinícola Dreher. O vinho jorrando gratuitamente das torneiras, oferecido ao público nas cinco primeiras edições, promoveu interesse nacional, com a festa sendo destaque nos principais órgãos de imprensa - relata Itacyr Giacomello.

A III Fenavinho, em 1975: construção do pórtico em formato de pipa gigante, em madeira Acervo de Fabiano Mazzotti / divulgação

FATOS E FOTOS

Para contar tanta história, mais de 100 fontes foram ouvidas, entre ex-presidentes, membros de diretorias e soberanas, além de servidores municipais. Outro destaque é o acervo fotográfico: muitas imagens nunca foram vistas antes em Bento Gonçalves.

Entre essas, estão algumas da passagem do presidente Castelo Branco pela primeira Fenavinho, através do Arquivo Nacional, de Brasília. No dia do lançamento do livro, também será liberado no YouTube um vídeo de oito minutos com imagens da primeira festa, praticamente desconhecidas do grande público.

La casa del vino, erguida para a festa de 1985 Maria Tereza Moro / divulgação

“Nono Maso”, figura folclórica da cidade, no desfile de carros alegóricos em 1985. Ele ilustrou o cartaz da Fenavinho daquele ano Arquivo Histórico de Bento Gonçalves / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: lançamento do livro ‘Fenavinho, mais do que uma festa’, de Fabiano Mazzotti e Itacyr Giacomello, integrando a programação da 20ª Fenavinho e 33ª ExpoBento.

:: Quando: 16 de junho (segunda), às 17h.

:: Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

:: Quanto: acesso gratuito. Os primeiros 200 exemplares do livro estarão à venda pelo preço especial de R$ 50. Depois desse limite, o valor é o normal: R$ 130,00. A publicação poderá ser adquirida em livrarias de Bento Gonçalves (APP, Aquarela, Paparazzi e Dom Quixote) e, a partir do dia 17 de junho, pela internet, no endereço www.loja.fabifoto.com.br.