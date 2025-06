Um documentário para a história de Odila Gubert (1922-2003)

Odila Gubert (a segunda à direita, em pé) com a mãe, Genoveva Bettiol Gubert, e as irmãs, em meados dos anos 1950

A trajetória de Odila Gubert, uma das sobreviventes da grande explosão na Metalúrgica Gazola/Travi em 22 de julho de 1943 , durante a Segunda Guerra Mundial, ganha mais um desdobramento. Trata-se da estreia do documentário “Odila - No Vento para muitos Lugares”, dirigido por Marcelo da Rosa Costa. O filme é uma extensão audiovisual do projeto teatral “À Memória de Odila”, cujo monólogo foi estrelado pela atriz Tina Andrighetti.

A exibição gratuita ocorre nesta terça, dia 10, às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, do Centro Municipal de Cultura Henrique Ordovás Filho. A sessão será seguida por um bate-papo com a equipe do documentário, promovendo um momento de diálogo e troca com o público.