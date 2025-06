O Alfred Hotel nos anos 1960

A recepção e os antigos elevadores do Alfred Hotel, em meados dos anos 1960 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

A revitalização do prédio do Alfred Hotel (o Alfredinho), na esquina das ruas Sinimbu e Marechal Floriano, devolverá ao Centro Histórico um dos símbolos da arquitetura modernista na cidade – em seu ramo original, a hotelaria. Promete também despertar as lembranças de quem testemunhou a trajetória do empreendimento da família Sehbe – desde a abertura, em 1963, até o fechamento, em meados dos anos 2000.

Integrante da Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências, o novo Laghetto Stilo Caxias chegará aliando modernidade, viabilidade econômica, preservação histórica e adequação às demandas atuais do Centro. Conforme já antecipado pelo colega Alessandro Valim, o novo hotel terá 84 apartamentos, dois restaurantes (ambos abertos ao público) café, bar e um rooftop (terraço na cobertura do prédio).

Esse último, com uma parte fechada e outra aberta, terá vista privilegiada. Dali será possível apreciar símbolos de Caxias, como a Igreja São Pelegrino e o edifício Parque do Sol – um dos restaurantes do hotel, inclusive, estará localizado nesse terraço.

Conforme a arquiteta Jéssica De Carli, responsável pelas obras em parceria com a colega Marina Miot, o novo hotel preservará as características arquitetônicas do prédio dos anos 1960, como as esquadrias e vidros da fachada – instalados em 1963 pela lendária Casa Genta – e as pastilhas na cor bordô.

– Mandamos para uma fábrica em São Paulo, e eles vão conseguir desenvolver a mesma tonalidade, para conseguirmos restaurar (as pastilhas). Essa parte de vidraçaria e as pastilhas são as características mais fortes do prédio, é o que as pessoas mais vão perceber que foi restaurado – destaca Jéssica.

O saguão do Alfred Hotel em meados dos anos 1960 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

LUSTRES E CABECEIRAS

Alguns itens originais do antigo hotel também serão aproveitados em espaços como o saguão e o restaurante do terraço. Entram aí lustres, os vidros “martelados” dos banheiros, as cabeceiras de camas – em madeira entalhada e com palhinha – e até televisores antigos.

Todo esse trabalho deve estar concluído até o início de 2026. Enquanto isso, trazemos algumas imagens dos primeiros tempos do “Alfredinho”, inaugurado em 22 de dezembro de 1963. Já o “irmão maior”, o Alfred Palace Hotel (atual Storia Offices), abriu as portas 11 anos depois, em 10 de dezembro de 1974 – às vésperas do centenário da imigração italiana e da Festa da Uva de 1975.

O salão do restaurante Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

COOPHOTEL

O Alfred Hotel funcionou até a década de 2000, quando foi transferido a uma cooperativa de funcionários - o grupo comandou o Coophotel por cerca de 10 anos. Após o fechamento, o edifício acabou sendo repassado ao Governo do Estado.

Há cerca de cinco anos, o prédio foi permutado com uma incorporadora de Ivoti, que, em troca, construiu alguns prédios públicos. Essa mesma empresa vendeu a área para o empresário caxiense Almir Persico, atual proprietário e responsável pelo investimento que está sendo feito no local.

Sinimbu com Marechal Floriano: a famosa esquina arredondada e envidraçada do “Alfredinho” Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação