"Frigidaire" era na Auto Palácio

Atualmente em reformas, o majestoso prédio da Auto Palácio também ganhará um espaço dedicado à sua história. O Memorial Auto Palácio estará localizado no segundo pavimento, mesclando imagens antigas e referências à Concessionária General Motors (dos automóveis Pontiac, Buick e Cadillac) com o detalhamento de todas as etapas da restauração. Parte desse material, inclusive, já pode ser visualizado nos tapumes que revestem o prédio da esquina das ruas Sinimbu e Guia Lopes.